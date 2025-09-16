Fuerte inversión de CALF en nueva tecnológica

Personal técnico viajó a la planta de la firma Siemens en Brasil para presenciar los ensayos de las celdas de media tensión de última generación, adquiridas por la Cooperativa.

Para dotar al sistema eléctrico de mayor calidad, confiabilidad y seguridad en la operación , la Cooperativa CALF realizó una inversión cercana a los dos millones de dólares en incorporación de tecnología para modernizar el Centro de Distribución Alto Valle y la red de media tensión.

Por tal motivo, personal técnico de CALF viajó a principios de este mes a la planta de la firma Siemens en la localidad de Jundiaí (Brasil) para presenciar los ensayos de las celdas de media tensión de última generación, recientemente adquiridas por la Cooperativa.

Durante la visita, se inspeccionó su correcto funcionamiento y estado, garantizando que cumplan con los más altos estándares de calidad antes de ser enviadas a nuestro país.

Estas celdas serán instaladas en el Centro de Distribución Alto Valle, uno de los más antiguos e importantes de la red de CALF, en el marco de un plan de modernización tecnológica que busca darle, a nuestras instalaciones, mayor confiabilidad y poder cubrir los desafíos futuros.

CALF inversión (1)

La instalación de este equipamiento está prevista para mediados de 2026, marcando un hito en el camino hacia un servicio eléctrico más seguro, eficiente y moderno para toda la comunidad.

Paralelamente, y en el marco del plan de modernización de la red de media tensión, el personal de CALF visitó la planta de la firma Magvatech ubicada en Santa Rita do Sapucaí (Brasil) para conocer de primera mano el proceso de fabricación de los reconectadores, equipos de última generación que están siendo instalados en nuestras instalaciones.

Estos dispositivos permitirán automatizar y teleoperar la red de media tensión, logrando una operación más ágil, segura y eficiente.

Gracias a esta incorporación, será posible reducir los tiempos de reposición del servicio y limitar las zonas afectadas ante eventuales fallas, beneficiando directamente a los usuarios con una mejor calidad de servicio.

Con visión de futuro, CALF sigue dando pasos firmes hacia una red eléctrica más moderna, inteligente y confiable para todos los vecinos de la ciudad de Neuquén.

Calf inversión tecnologia

Cabe recordar que CALF recibió días atrás un crédito por 7.900 millones de pesos por parte de la Secretaría de energía de Nación que serán destinados a financiar inversiones en el servicio eléctrico.

Este aporte se obtuvo debido a la Cooperativa se encuentra sin deudas y al día con el pago con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

CALF podrá disponer de este crédito equivalente a dos facturaciones mensuales, cuyo reintegro se aplicará en 12 cuotas a lo largo de un año. Este aporte se reflejará como crédito en la factura que mensualmente emita su proveedor mayorista de electricidad a CALF (única cooperativa de distribución de electricidad de Neuquén que se abastece de CAMMESA) a partir de octubre de este año.

Los fondos así liberados deberán destinarse a un plan de obras orientado a la mejora del servicio eléctrico, a la reducción de pérdidas y obras en la red de distribución.