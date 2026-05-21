Cloacas en Centenario: Cimolai anunció una megaobra y habló de los "vecinos irresponsables" por los desbordes

El intendente detalló que el nuevo colector principal de la zona sur tiene un 85% de avance y estará listo en dos meses.

Luego de las denuncias de vecinos por desbordes cloacales , olores nauseabundos y riesgos sanitarios en barrios de la zona sur de Centenario, el intendente Esteban Cimolai respondió a los reclamos y atribuyó la situación a la falta histórica de infraestructura y a conexiones clandestinas realizadas por algunos habitantes.

El jefe comunal explicó, en diálogo con LM Neuquén , que gran parte de los desarrollos urbanísticos de las últimas dos décadas no cuentan con un sistema cloacal que transporte los líquidos hacia la planta de tratamiento de la ciudad. “Toda la zona sur de Centenario no tiene ningún servicio de cloacas que vaya directamente a la planta de tratamientos cloacales”, afirmó Cimolai.

Según detalló, en los loteos y barrios desarrollados en los últimos años existen redes internas, pero sin conexión a un colector principal. El intendente aseguró que el municipio avanza con una obra considerada clave para resolver el problema estructural de toda la zona sur.

Se trata de un colector principal de más de 6.500 metros lineales que conectará distintos barrios con la planta de tratamiento ubicada sobre calle 4. “Es una obra extremadamente compleja y costosa, superior a los 3.500 millones de pesos, que ya tiene un 85% de avance”, indicó.

Desborde cloacal Cenenario (1)

Además, explicó que el proyecto contempla un colector secundario que permitirá integrar a numerosos barrios que actualmente tienen redes internas, pero sin conexión efectiva al sistema cloacal.

Entre los sectores alcanzados mencionó a Tierra Mansa, Nueva España, Los Olivos, Rincón del Valle, Prima Terra y Fulciniti, entre otros desarrollos ubicados en la denominada “Centenario Sur”.

El mandatario estimó que la obra principal podría quedar finalizada en aproximadamente 60 días, mientras que el objetivo es que durante 2026 quede operativo el sistema completo.

Cloacas desbordadas y olores insoportables el drama que denuncian vecinos de Centenario

“La red está saturada”

Respecto de los derrames denunciados en el barrio Tierra Mansa, Cimolai sostuvo que el problema se agrava por conexiones ilegales realizadas por vecinos que no cuentan con pozo ciego ni biodigestor.

“Hay personas que se conectaron directamente a la red interna, aunque esa red no lleva a ningún lugar porque todavía no está terminado el colector principal”, explicó.

Según afirmó, esa situación provoca que las cañerías se saturen y que rebalsen las cámaras internas del sistema. “El derrame cloacal sucede porque hay vecinos irresponsables que se conectaron clandestinamente. Eso está totalmente prohibido”, remarcó.

El intendente aseguró además que personal municipal ya intervino en el sector para detectar las conexiones irregulares.

Desborde cloacal Cenenario (2)

Inspecciones y posibles multas

De acuerdo con lo informado por Cimolai, inspectores del área de Servicios y de Ambiente realizaron controles en distintos lotes del barrio para identificar conexiones clandestinas y avanzar con sanciones.

“Fuimos a catear cuáles son los lotes que se conectaron de forma ilegal para extraer esas conexiones y labrar las multas correspondientes”, indicó.

El jefe comunal también afirmó que a principios de año se realizaron reuniones con vecinos para explicar el avance de las obras y los plazos previstos.

“Les contamos que se trataba de una megaobra y que iba a llevar tiempo, pero que era la solución definitiva esperada desde hace más de 20 años”, sostuvo.

Mientras tanto, continúan los reclamos de habitantes de distintos barrios de la zona sur, quienes denuncian olores, líquidos servidos a cielo abierto y riesgos sanitarios en espacios donde circulan familias y niños. No obstante, el intendente aseguró que en, aproximadamente, 60 días la obra estará finalizada y los vecinos podrán realizar sus conexiones correctamente.