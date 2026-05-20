Crioablación pediátrica: en qué consiste la exitosa operación que se hizo en el Castro Rendón

Se trata de la primera intervención de este tipo que se realiza en la región. Participó un amplio equipo de profesionales del Hospital Provincial Neuquén.

Profesionales del Hospital Provincial Neuquén (HPN) realizaron por primera vez una crioablación pediátrica , un procedimiento de alta complejidad que marca un hito para el sistema de salud regional. El hospital, conocido como Castro Rendón , es actualmente el único centro -tanto del ámbito público como privado- que cuenta con esta tecnología en toda la Patagonia.

La intervención fue liderada por Guido Salvi , cardiólogo infantil y especialista en electrofisiología pediátrica del HPN, junto con su equipo, con el acompañamiento de José Manuel Moltedo , referente en electrofisiología, quien participó como proctor del procedimiento.

La intervención se realizó a un paciente pediátrico con síndrome de Wolff-Parkinson-White, una condición congénita que genera una conexión eléctrica anormal entre aurículas y ventrículos, predisponiendo a episodios de arritmias y taquicardias.

Daño irreversible

“El paciente tenía un sustrato eléctrico muy cercano al sistema de conducción normal del corazón. En estos casos, la radiofrecuencia puede generar daño irreversible y obligar a colocar un marcapasos, algo que queremos evitar especialmente en niños”, explicó Moltedo.

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A diferencia de la radiofrecuencia tradicional, la crioablación utiliza frío para generar lesiones controladas sobre el tejido cardíaco. Esta técnica permite una etapa inicial reversible, lo que brinda mayor seguridad al momento de trabajar cerca del sistema eléctrico normal del corazón.

Calidad de vida

“El frío se focaliza y reduce el riesgo de expandir la lesión hacia estructuras sanas. En pediatría, preservar intacto el sistema de conducción es fundamental para la calidad de vida futura del paciente”, señaló Salvi.

Además del beneficio clínico, la incorporación de este equipamiento representa un avance estratégico para la salud pública neuquina. Hasta ahora, los pacientes que requerían este tipo de intervenciones debían ser derivados a otros centros del país.

Contar con esta tecnología en el HPN permite evitar traslados complejos, disminuir riesgos asociados al viaje y reducir el impacto económico y emocional para las familias, especialmente en pacientes pediátricos. También fortalece el desarrollo profesional de los equipos de salud locales y posiciona al Hospital Provincial Neuquén como centro de referencia regional en procedimientos cardiovasculares de alta complejidad. Tras la intervención, el paciente realizó la recuperación cardiovascular en terapia intensiva pediátrica y evolucionó favorablemente.

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En el procedimiento participaron profesionales de cardiología, pediatría, terapia intensiva pediátrica, anestesia, enfermería, técnicos especializados, personal administrativo y representantes técnicos vinculados a la instalación y funcionamiento del equipamiento.

La primera crioablación pediátrica realizada en el HPN se suma a un proceso de crecimiento sostenido que el hospital viene desarrollando en cardiología infantil y electrofisiología pediátrica, con intervenciones cada vez más complejas y resolutivas lideradas por el equipo de cardiología infantil del hospital.

Antecedentes

En los últimos años, el HPN concretó la primera ablación cardíaca pediátrica realizada en el sistema público provincial, marcando un antes y un después para pacientes que hasta ese momento debían ser derivados a centros de mayor complejidad fuera de Neuquén.

Posteriormente, el hospital avanzó con la incorporación de procedimientos de ablación cardíaca pediátrica mediante tecnología de mapeo tridimensional (3D), una herramienta que permitió aumentar la precisión y seguridad de las intervenciones.

Ese crecimiento técnico y profesional posibilitó además resolver casos de alta complejidad dentro del propio hospital, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario entre cardiología infantil, terapia intensiva pediátrica, anestesia, enfermería y diagnóstico cardiovascular.

La incorporación de la tecnología de crioablación representa un nuevo salto de calidad para el sistema público de salud neuquino, consolidando al HPN como centro de referencia regional en cardiología infantil de alta complejidad y permitiendo que niños y adolescentes puedan acceder a tratamientos innovadores sin necesidad de trasladarse fuera de