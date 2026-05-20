Confirman que fue legal el allanamiento por drogas al polémico abogado defensor de un narco

Facundo Trova fue acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia de arma de guerra. Era defensor del hombre acusado por tenencia de diez kilos de droga.

El Tribunal de Impugnación rechazó un recurso presentado por la defensa del abogado y exfiscal Facundo Trova , acusado por tenencia de drogas con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, de modo que confirmó la resolución del juez de garantías que había declarado legal un allanamiento realizado en una habitación de un hotel céntrico de San Martín de los Andes y la posterior detención del imputado.

En coincidencia con la postura del fiscal jefe Gastón Ávila y del asistente letrado Federico Sura, el juez y las juezas ratificaron, de ese modo, la legalidad del procedimiento.

La defensa había cuestionado la legalidad del procedimiento realizado el 4 de abril pasado en una habitación del hotel, donde personal policial secuestró un arma de fuego y estupefacientes.

En contraste, el tribunal entendió que existían circunstancias excepcionales que habilitaban el ingreso sin orden judicial, ya que los empleados del hotel solicitaron acompañamiento policial y, al acercarse a la habitación, los efectivos escucharon movimientos y la manipulación de un arma en el interior.

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que el ingreso policial vulneró el derecho a la intimidad y pidió que se declarara la nulidad del allanamiento, de la detención y de todos los elementos secuestrados posteriormente. También argumentó que no existían razones suficientes para ingresar sin autorización judicial.

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¿Por qué fue legal el allanamiento?

Ávila y Sura plantearon que el personal del hotel había solicitado asistencia por temor a lo que pudiera encontrarse dentro de la habitación utilizada previamente por otro imputado investigado en la causa por microtráfico. Al llegar al lugar, los efectivos advirtieron la presencia de una persona manipulando un arma de fuego: se trataba de Trova, que en las horas previas al allanamiento había intervenido como abogado defensor de quien estaba registrado en la habitación: un hombre al que le hallaron diez kilos de droga.

De esta forma, el Tribunal de Impugnación integrado por el juez Nazareno Eulogio y las juezas Patricia Lupica Cristo y Estefanía Sauli consideró que el procedimiento encuadró dentro de las excepciones previstas por el Código Procesal Penal para ingresar sin orden judicial ante la posible comisión de un delito en flagrancia. En consecuencia, confirmó íntegramente la resolución del juez de garantías y rechazó el planteo de la defensa con imposición de costas.

Trova fue hallado con 140,3 gramos de cocaína y 18,5 gramos de marihuana. El procedimiento se originó luego de una denuncia que indicaba que "S.S.F." se había hospedado allí mientras estuvo prófugo, durante 24 horas.

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Imputación al inquilino de la vivienda

En la primera audiencia, el fiscal jefe Gastón Ávila imputó a S. S. F. por el hecho ocurrido el pasado 3 de abril. Según la acusación, alrededor de las 15:25, el imputado tenía en su vivienda y bajo su poder, con fines de comercialización, 4.983 gramos de cocaína y 4.855 gramos de Cannabis Sativa (cogollos).

Durante el allanamiento, personal de la Brigada de Investigaciones y de la División Antinarcóticos Zona Sur secuestró además $12.163.460 en efectivo, 1.350 dólares y 50.000 pesos chilenos; una pistola Glock con numeración limada y un revólver Taurus calibre .357; unas 100 municiones, balanzas de precisión, un posnet y anotaciones vinculadas a la venta.

Asimismo, se hallaron elementos denunciados como robados en diversos lugares de la ciudad: un taladro, dos cámaras profesionales (una Nikon D7100) y una sierra circular Bauker. Por estos hechos, S. S. F. fue imputado por tráfico de estupefacientes (tenencia con fines de comercialización), tenencia ilegítima de armas de guerra y encubrimiento.

El fiscal jefe pidió cuatro meses de prisión preventiva, por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y el juez de garantías avaló la solicitud por dos meses.