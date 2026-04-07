Quién es el abogado y exfiscal neuquino que fue acusado tras el hallazgo de casi 10 kilos de droga

El abogado fue parte del Poder Judicial neuquino años atrás y cuenta con una condena condicional en su haber.

En medio del sorprendente hallazgo de casi 10 kilos de droga en una vivienda de San Martín de los Andes, parte del protagonismo se la llevó un polémico abogado y exfiscal que también fue descubierto en posesión de estupefacientes y un arma. Se trata del abogado Facundo Trova , quien no es ajeno a encontrarse él mismo en la mira de la Justicia.

Cabe recordar que el pasado fin de semana y luego de un allanamiento en el que se encontraron casi 10 kilos de droga en la casa de un hombre identificado como "S.S.F." , la fiscal Inés Gerez también formuló cargos contra el polémico Trova , quien inicialmente ejercía la defensa del imputado.

Según la fiscalía, el 4 de abril a las 22, poseía con fines de comercialización 140,3 gramos de cocaína y 18,5 gramos de marihuana en un hotel local.

El procedimiento se originó luego de una denuncia que indicaba que "S.S.F." se había hospedado allí mientras estuvo prófugo, durante 24 horas. Al intentar ingresar a la habitación con la llave cedida por el hotel, el personal policial escuchó que alguien en el interior acerrojaba un arma. Por lo tanto el personal se identificó y al entrar estaba Trova, quien tenía una pistola Glock 9mm sobre la mesa de luz. En el lugar había además 112 gramos de cocaína en envoltorios, una balanza, teléfonos celulares y una computadora.

Narcomenudeo San Martin de los Andes

En otra habitación allanada luego, en la que estaba registrado el abogado, se encontraron envoltorios con otros 28,3 gramos de clorhidrato de cocaína en envoltorios de nylon, 18,5 gramos de Cannabis Sativa, junto con elementos de corte (bicarbonato), una hoja de cúter y $125.600 en efectivo.

La fiscalía le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia de arma de guerra.

Ante el pedido de preventiva de la fiscalía, el juez Borgonovo dispuso que el abogado y exfiscal quede en libertad con la obligación de presentarse diariamente en la Comisaría 23.

Pero, ¿por qué se lo tilda de abogado "polémico"?

Las otras causas del abogado

Allá por los 2000, Trova era fiscal adjunto en Neuquén, pero se hizo conocido "mediáticamente" no por su labor, sino por haber sido detenido en posesión de marihuana en 2006, en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires. El hecho se registró el 16 de enero de ese año, cuando el entonces funcionario volvía de unas vacaciones en Brasil.

Durante los controles habituales al pasar por el aeropuerto, un oficial de aduana le pidió vaciar sus bolsillos y allí se le descubrieron los 16 gramos de marihuana que llevaba, según dijo, para consumo personal.

Fue procesado y estuvo algunos días detenido. Aunque finalmente fue sobreseído por la Justicia Federal (por considerarse tenencia para consumo personal), la Justicia neuquina no lo perdonó. Fue sometido a un jury y destituido de su cargo por "mal desempeño e inconducta".

Facundo Trova, ex fiscal, fue condenado mediante un acuerdo.

No obstante, los escándalos no terminaron ahí. En 2015, volvió a ser noticia, esta vez por un hecho de violencia.

Según lo poco que trascendió del hecho, el abogado agredió a una mujer de profesión martillera pública, quien presuntamente le había alquilado un departamento. En el contexto de una discusión, el letrado la golpeó de una piña, provocando la pérdida de cinco dientes de la víctima. Posteriormente, se habría retirado del lugar al grito de “no saben quien soy yo, les voy a hacer un buraco” y “te voy a hacer mierda”.

Por todo esto, en diciembre de 2015 fue acusado como autor del delito de lesiones graves. En febrero de 2018 se dictó la elevación a juicio contra Trova, pero finalmente las partes llegaron a un acuerdo.

facundo trova abogado

En julio de 2018, un juez avaló el acuerdo de responsabilidad y pena. Trova aceptó su responsabilidad por la agresión y fue condenado a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional. La prensa no estuvo autorizada para presenciar la audiencia.

Como parte del acuerdo y para permanecer en libertad, el ex fiscal también se comprometió a presentarse cuatrimestralmente ante la Justicia y realizar tratamiento psiquiátrico, además de no acercarse a la víctima ni buscar establecer contacto por cualquier tipo de medio.

El abogado asumió su responsabilidad en la audiencia, pero se retiró antes de su finalización.