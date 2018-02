Tras varias audiencias suspendidas, la fiscal Noelia Stillger solicitó que Trova fuera juzgado por el delito de lesiones graves. Por el hecho, la pena máxima que puede llegar a recibir no supera los tres años. "La Justicia de Neuquén me impide que esto sea considerado violencia de género", lamentó la víctima, María, en diálogo con LM Neuquén.

El hecho ocurrió en diciembre de 2015 en un edificio donde María, que se desempeña como martillera, le alquiló un departamento a Trova. Allí, luego de una discusión por 200 pesos, el acusado se retiró del lugar y sin que ella pudiera defenderse, la atacó a piñas.

El ex fiscal Trova va a juicio por golpear a una martillera

Luego del ataque y de haberlo denunciado, la mujer manifestó que todo el proceso ha sido caótico para ella. En el momento, el golpe le produjo una fractura de mandíbula y la pérdida de varios dientes. Sin embargo, en este tiempo aún continúa con tratamiento por perdida de más piezas dentales.

“De hecho, todavía no logro mirarme al espejo”, confió María y agregó que luego de lo sucedido también se vio truncado su sueño de ser madre. Por los efectos postraumáticos, “debo tomar pastillas que me impidieron ser inseminada, por lo que no podré ser madre”, detalló la mujer. María explicó que Trova al momento de golpearle estaba bajo los efectos de drogas. “De eso se agarra la defensa para hacerlo zafar”, comentó indignada la mujer en diálogo con LU5.

