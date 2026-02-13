Tras una larga espera, abrió el refugio para mujeres en honor a Ivana Rosales y su hija Mayka

La Casa Integral brindará acompañamiento interdisciplinario a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. Su apertura se concretó como parte del acuerdo que debía cumplir el Estado.

Luego de una espera de largos años, se inauguró la Casa Integral de Mujeres “Ivana y Mayka Rosales” en la localidad de Plottier. En un emotivo acto, Abril Rosales (hija de Ivana y hermana de Mayka) abrió las puertas de la Casa Integral que brindará acompañamiento interdisciplinario a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.

Abril estuvo acompañada por el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa ; el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares ; la secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini , la Senadora Nacional, Julieta Corroza y organizaciones que acompañaron la lucha que es símbolo de reparación histórica en memoria de su madre y hermana.

Abril abrió su discurso con un pedido de aplauso de las personas presentes para Ivana y Mayka Rosales. Recordó que en 2019 “mi madre inició una causa por la vulneración de sus derechos, de mi hermana y los míos y dentro del acuerdo pidió la creación de este refugio para víctimas de violencia machista, hoy se cumple uno de los compromisos más importantes y un gran anhelo de mi mamá”.

También manifestó que “no hay que romantizar que haya un refugio porque la violencia machista no para. Deseo que salgamos del paradigma de los refugios como instituciones cerradas y que sirvan como casa de todas las que en algún momento necesiten fortalecerse como sujetos de derecho”.

abril rosales

El ministro Tobares destacó la apertura de “un espacio de protección integral” e informó que las 11 plazas del dispositivo de Plottier se suman “a las 35 plazas que tenemos en Somos Nehuen, más las 70 plazas que vamos a inaugurar próximamente en el hogar del barrio Almafuerte para el cuidado de mujeres que sufren violencia”.

Barabini comentó que “hoy estamos cumpliendo con una deuda histórica del Estado provincial que reconoce que no estuvo y hoy está reparando esa deuda que no solamente tenemos con Ivana y sus hijas sino con la sociedad argentina, por eso esta casa es el símbolo de que el Estado neuquino es parte de la construcción de una sociedad que busca una vida libre de violencias, de equidad y de cuidado”.

En tanto, la senadora Nacional Corroza manifestó la importancia de “tener la mirada sobre el otro; siempre, primero la gente, para eso deben ser las políticas públicas que realmente trabajen desde lo social”. También comentó que “el refugio es apenas un granito de arena, por supuesto queda mucho por hacer y Abril lo sabe”.

Corroza recordó el acompañamiento conjunto con Abril en la causa de Ivana y Mayka Rosales. “Nosotros te estiramos una mano y vos la agarraste y hoy estamos acá. Te pido perdón en nombre de toda la gente que te hizo daño y gracias a vos que confiaste que en algún momento esto iba a llegar, tu resiliencia es un ejemplo para muchas por eso estamos muy felices de que seas parte del equipo”, cerró la senadora.

La casa integral de mujeres "Ivana y Mayka Rosales", parte de un acuerdo internacional

La construcción de esta casa forma parte de los compromisos asumidos por el Estado argentino en el primer acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de violencia por motivos de género. Ivana Rosales había iniciado la denuncia tras haber padecido actuaciones y decisiones discriminatorias y estereotipadas por la justicia neuquina, Tras el fallecimiento de su madre, Abril dio continuidad al procedimiento, alcanzando el acuerdo que significó un paso fundamental para la reparación y justicia para las víctimas y familiares.

Tras ese acuerdo histórico, durante años no se concretó la apertura del espacio, ya que el edificio construido originalmente no cumplía con las características sujetas al acuerdo. Finalmente eso cambió cuando esta gestión de gobierno provincial decidió -en diciembre de 2024- avanzar en pos de la reivindicación y materializar la obra con una inversión de $464.173.454,16 tras la suspensión del proyecto por decisión del gobierno nacional.

refugio ivana rosales2

El dispositivo cuenta con una superficie cubierta de 300 metros cuadrados y 1.860 metros cuadrados descubiertos, diseñados específicamente para su función. Permitirá dar refugio a mujeres, contando con 11 plazas totales de alojamiento seguro, de las cuales una se encuentra íntegramente adaptada para personas con movilidad reducida.

El nuevo edificio cuenta con comedor y salones para actividades formativas y tres oficinas técnicas para la atención de los equipos interdisciplinarios. El equipamiento fue donado por la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia de Neuquén (Fecene).

La gestión de la Casa estará a cargo de la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la Provincia y operará bajo la premisa de tres pilares primordiales:

Asistencia interdisciplinaria: provisión de herramientas legales, abordaje psicológico especializado y acompañamiento social para la salida de los ciclos de violencia.

provisión de herramientas legales, abordaje psicológico especializado y acompañamiento social para la salida de los ciclos de violencia. Formación y empoderamiento: desarrollo de talleres y espacios de capacitación que permitan a las personas usuarias recuperar su autonomía económica y subjetiva.

desarrollo de talleres y espacios de capacitación que permitan a las personas usuarias recuperar su autonomía económica y subjetiva. Refugio y resguardo: disposición de un lugar de alojamiento seguro, digno y confidencial para situaciones de riesgo inminente.

Abril Rosales, hija de Ivana y hermana de Mayka, forma parte del equipo de trabajo de dicha Secretaría que garantiza la operatividad de estos espacios.