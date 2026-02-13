"Anti San Valentín": por qué se celebra el 13 de febrero el Día del Soltero

En los últimos años, el Día del Soltero ganó más visibilidad y más adeptos.

Este viernes 13 de febrero, en la víspera del día de San Valentín , se celebra el "Día del Soltero", también conocido como "Anti San Valentín". Esta fecha no oficial surge como contracara del día de los enamorados.

En los últimos años, el Día del Soltero ganó visibilidad, impulsado sobre todo por las redes sociales y por un cambio profundo en la manera de concebir las relaciones, la pareja y la familia.

Este fecha especial busca poner en valor la soltería como un estado de espera, sino como una decisión en si misma para reconectar con uno mismo.

Qué es el Día Anti San Valentín y por qué se celebra el 13 de febrero

El Día del Soltero se celebra el 13 de febrero como una forma simbólica de darle espacio a quienes están fuera de una relación romántica. Su origen no está del todo claro: no responde a una tradición histórica ni religiosa, sino que surgió de manera espontánea como una respuesta cultural a la presión social que suele rodear al Día de los Enamorados.

Día del soltero

Para muchas personas, el 14 de febrero puede resultar una fecha incómoda, especialmente para quienes atraviesan una ruptura, eligen no estar en pareja o directamente no consideran la vida en pareja como un objetivo central.

En ese contexto, el Anti San Valentín propone correrse del mandato romántico y celebrar otras formas de vincularse: la amistad, la autonomía, el disfrute personal y los vínculos no tradicionales.

Menos mandatos de pareja y más solteros

La mención del Día del Soltero no es un fenómeno aislado. Se inscribe en un cambio más amplio en la forma de pensar el amor y las relaciones en Argentina.

Un estudio realizado en enero de 2025 por la consultora DatosClaros y publicado por Clarín, entre 400 personas de todo el país, muestra que el modelo tradicional de pareja ya no ocupa un lugar incuestionable. Si bien la monogamia sigue siendo mayoritaria (70%), un 11% de los argentinos encuestados afirmó elegir otras formas de relación, como parejas abiertas, triejas o el poliamor. Además, un 18% sostuvo que directamente no le interesa estar en pareja.

Día del soltero (1)

La reivindicación del Día del Soltero también dialoga con otro dato clave: la soltería ya no es vivida únicamente como una etapa de espera, sino como un estado con valor propio.

En ese marco, una encuesta realizada en 2022 por la aplicación de citas Inner Circle entre 1.000 de sus usuarios locales indagó qué es lo que más extrañan los argentinos de la soltería cuando están en pareja. El 33% respondió que lo que más valora es la libertad, entendida como no tener que dar explicaciones sobre dónde se está o qué se está haciendo.

Otros aspectos valorados fueron la posibilidad de conocer gente nueva (17%), coquetear libremente (13%), pasar más tiempo con amigos solteros, tener distintas parejas sexuales o dedicar horas al scrolleo en aplicaciones de citas.

Sin embargo, el mismo estudio muestra que la soltería no implica un rechazo total a la pareja. Al preguntar por qué un soltero elegiría estar en una relación, el 51% señaló que nada se compara con tener a alguien con quien compartir tiempo de calidad.

Le siguieron motivos como hacer planes juntos -viajar, salir a cenar o ir al cine- (21%) y la posibilidad de construir una relación sana, con claridad sobre el vínculo y el proyecto en común (20%).