La Luna Azul en Sagitario , un evento poco frecuente, está por llegar y sus efectos impactarán en varios signos del zodíaco . Conocé cómo puede afectarte.

Falta poco para la Luna Azul en Sagitario y estos serán los 4 signos más afectados: cómo evitarlo

El término no tiene relación con el color del satélite natural de la Tierra, que seguirá siendo gris, sino que se debe a una tradición del hemisferio norte que usaba esta expresión para referirse a algo tan raro que casi no sucede . En los próximos días nos encontraremos con un fenómeno astronómico tan inusual que tiene su propio nombre: Luna Azul o Blue Moon .

Esta denominación se utiliza cuando ocurren dos lunas llenas en el mismo mes , algo que sucede cada dos o tres años. De hecho, la última tuvo lugar en agosto de 2023 y la próxima será en 2028.

“Usualmente los meses solo tienen una Luna llena, pero a veces una segunda se cuela. Las lunas llenas están separadas por 29 días, mientras que la mayoría de los meses tiene 30 o 31 días de duración, por lo que es posible que quepan dos lunas llenas en un solo mes”, explica la NASA. Es por eso que el próximo 31 de mayo seremos testigos de este fenómeno .

Pero además de ser un evento astronómico, la astrología también le otorga influencia directa en el horóscopo occidental. Y si bien todos los signos sentirán la Luna azul, en algunos tendrá un mayor impacto en temas relacionados con la expansión, búsqueda de sentido, viajes, educación y honestidad.

azul luna La Luna Azul ocurre cada dos años y medio o tres.

Cuáles serán los signos más afectados por la Luna Azul

Sagitario

Como signo donde tiene lugar la Luna, Sagitario actúa como primer receptor. Para los nacidos bajo este signo, la Luna azul surge como un llamado urgente a la coherencia entre sus ideales y su vida diaria. Se facilitan desenlaces en asuntos educativos, viajes y relaciones con extranjeros o con entornos culturales distintos. También puede provocar una crisis de autenticidad: la necesidad de elegir entre comodidad y expansión. Dado que Sagitario rige la búsqueda de sentido, esta lunación catapulta proyectos de largo alcance o empuja a dejar atrás compromisos que ya no correspondan al camino elegido.

Géminis

Para este signo, la Luna azul ilumina temas de comunicación, información y aprendizaje: llegan conclusiones, noticias significativas o una claridad sobre qué comunicar y qué callar. La tensión entre curiosidad superficial y profundización se hace evidente; la lunación empuja a elegir profundidad sobre dispersión. Proyectos editoriales, estudios, viajes cortos o decisiones respecto al trabajo intelectual pueden cristalizar con fuerza.

Virgo

La energía de la Luna Azul choca con la naturaleza crítica y detallista de Virgo, provocando una revisión intensa de sistemas, rutinas y compromisos laborales. Para este signo, la Luna Azul significa la culminación de procesos de mejora: se alcanza un estado en el que saberes prácticos y planes concretos deben reordenarse para integrar una visión más amplia. También puede aparecer la necesidad de soltar perfeccionismos que bloquean el avance.

Horóscopo de Virgo.jpg Virgo será uno de los signos más afectados por la Luna Azul.

Piscis

La Luna en Sagitario estimula a Piscis a traducir intuiciones y sueños en proyectos con sentido o en compromisos creativos que trasciendan el capricho. La lunación puede generar conflicto entre la necesidad de disolución emocional y la exigencia sagitariana de claridad y dirección. En lo práctico, este signo tiene oportunidades para darle forma a intuiciones, pero deberá poner límites para que las ideas no queden en la nebulosa.

Cómo impacta la Luna Azul en Sagitario en los demás signos