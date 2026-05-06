La NASA publicó imágenes inéditas de la misión Artemis II a la Luna

Las fotografías registran el trayecto de la nave Orion hacia la Luna. Próximamente difundirán nuevo material, que será incorporado a la página web.

La NASA difundió nuevas imágenes inéditas de la misión Artemis II , el vuelo tripulado que orbitó la Luna y marcó el retorno de astronautas a las cercanías del satélite natural tras más de cinco décadas. Las capturas fueron presentadas como parte del registro oficial del histórico viaje.

La agencia espacial informó además que todavía continúa el proceso de recuperación de imágenes tomadas durante los más de un millón de kilómetros que recorrió la nave Orion con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

El material fue incorporado a la galería multimedia oficial de Artemis II, donde se reúnen fotos, videos y otros registros del viaje y se puede consultar en nasa.gov.

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“Comienza tu semana con algunas fotos nuevas de Artemis II”, publicó la agencia espacial en redes sociales. En el mismo mensaje, la NASA aclaró que todavía está procesando nuevo material visual de la misión y pidió seguir de cerca la actualización de su archivo.

Las nuevas imágenes de Artemis II en su misión a la Luna

Las fotos permiten ver distintos momentos del viaje de la nave Orion alrededor de la Luna, con registros captados por la tripulación durante el sobrevuelo, vistas de la Tierra desde el espacio profundo y escenas tomadas desde el interior de la cápsula.

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Las nuevas imágenes forman parte del material visual de una misión histórica y también funcionan como registro documental de una etapa clave del regreso de la NASA a la Luna.

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Cada foto ayuda a reconstruir cómo fue el viaje, qué observaron los astronautas desde Orion y cómo se prepara la agencia espacial para las próximas misiones lunares del programa Artemis.

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Las mejores imágenes del amerizaje de los astronautas del Artemis II

La llegada de la cápsula que transportaba a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen marcó el cierre del primer viaje tripulado del programa Artemis y el primer sobrevuelo humano de la Luna desde la era Apolo.

Artemis port Integrantes del equipo combinado de la NASA y el ejército de Estados Unidos asisten a la tripulación de Artemis II.

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El retorno representó una de las etapas más críticas de la misión, ya que Orion debió ingresar a la atmósfera a una velocidad superior a los 40.000 kilómetros por hora, resistir temperaturas que superaron los 2.700 grados y ejecutar una secuencia precisa de frenado y despliegue de paracaídas antes del amerizaje.

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El descenso se concretó tras la separación del módulo de servicio y una fase de reentrada que incluyó una breve pérdida de comunicaciones, provocada por el plasma que se forma alrededor de la cápsula durante el contacto con la atmósfera.

Finalmente, la nave desplegó sus paracaídas, redujo la velocidad y amerizó en la zona prevista, donde equipos de rescate de la Marina de Estados Unidos iniciaron las tareas de aseguramiento de la cápsula y asistencia a la tripulación.