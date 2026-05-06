Misterio y crimen: lo acusan de haber matado a su amigo de un tiro mientras dormía

El homicidio tuvo lugar el domingo pasado en una vivienda del barrio Otaño de Plaza Huincul. Formularon cargos al responsable.

Apenas 48 horas después del hecho, la fiscalía de la comarca acusó a un hombre por haber matado a otro de un tiro mientras dormía en su vivienda de Plaza Huincul . Qué se sabe del homicidio de Brian Matías Albornoz Matus (29) , que aún conmociona al Otaño.

La acusación fue realizada el martes por la tarde por el fiscal jefe Gastón Liotard y el funcionario Matías Alonso, durante una audiencia en la que pidieron que el imputado, identificado como Raúl Alejandro Salgado (38) quede detenido con prisión preventiva.

De acuerdo a la información preliminar recolectada en el contexto de la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el homicidio fue cometido el pasado 3 de mayo aproximadamente entre las 18 y las 19. Fue en una casa de la víctima, ubicada en calle Misiones Final, del barrio Otaño, en la cual el imputado solía dormir dada la relación de amistad que mantenían.

“Aprovechando el estado de indefensión en el que se encontraba Albornoz, el cual estaba acostado en su cama durmiendo, Salgado se acercó con sigilo, procurando no despertarlo y utilizando un arma de fuego -presumiblemente una pistola calibre 32- le apoyó el caño en su cabeza y efectuó un disparo a quemarropa”, relató Alonso en la audiencia.

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“De acuerdo al informe preliminar de autopsia, (el proyectil) ingresó en la región parietal izquierda con una trayectoria de adelante hacia atrás y levemente de arriba hacia abajo, provocando su muerte inmediata”, precisó.

Luego, Salgado se retiró del lugar y quedó el cuerpo sin vida de la víctima tendido sobre una cama, donde fue hallado luego por un familiar.

Detenido

Por todo esto, el delito que le atribuyeron los representantes del MPF al imputado fue homicidio agravado por alevosía en calidad de autor.

Asimismo, como medida cautelar, pidieron que permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

“Aún no hemos podido hallar el arma utilizada en el hecho, por lo tanto existe un entorpecimiento del proceso”, remarcó Liotard en la audiencia. Puntualizó que “además existe miedo” en el barrio, lo cual es un obstáculo para poder entrevistar a eventuales testigos del caso, y destacó que el acusado, al momento de ser entrevistado -previo a ser formalmente imputado-, brindó versiones evasivas en torno al hecho.

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Los defensores públicos que asisten a Salgado, Diego Simonelli y Mariángeles Ocejo, solicitaron una prisión domiciliaria, pero dado que el lugar ofrecido para cumplir la medida era una vivienda en el mismo barrio donde ocurrieron los hechos, la jueza Bibiana Ojeda determinó que no era posible esa medida.

Tras escuchar los pedidos de las partes, Ojeda avaló la formulación de cargos. Respecto al pedido de prisión preventiva, lo respaldó, aunque por un plazo menor al requerido por el MPF: un mes, por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

La sospecha del móvil

Por otro lado, el portal La Voz del Neuquén brindó algunos detalles más de lo que se expuso en la audiencia de formulación de cargos.

Indicaron que lo que más llamó la atención de los peritos fue la ausencia total de signos de defensa en el cuerpo de la víctima, lo que permitió formar la hipótesis de que Albornoz fue asesinado mientras dormía.

Además, se supo que en la escena del crimen, los investigadores de la Policía secuestraron vainas servidas y un proyectil que coincidiría con un arma calibre .32, aunque como expuso la acusación, el arma mortal aún no fue hallada.

Finalmente, sobre el vínculo entre el victimario y la víctima, se estableció que eran amigos porque Salgado tenía amigos en común primero con la pareja de Albornoz, pero al parecer la noche del crimen hubo algo que se rompió y que por estas horas es materia de investigación. Salgado se habría ausentado de una reunión cercana para visitar a un tercero y, al regresar, testigos lo describieron como "extremadamente nervioso y hablando solo".

Minutos después de esto, habría tenido lugar el homicidio.