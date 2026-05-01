Giro en la investigación por el brutal crimen en un cotillón: descartaron la principal sospecha

Una mujer fue asesinada a sangre fría y el dueño del local fue detenido tras una persecución. El relato de su esposo.

Un brutal crimen conmocionó a La Plata en las últimas horas . Una mujer de 47 años fue baleada mientras atendía su cotillón . Pese a los esfuerzos médicos, la mujer murió y el principal acusado del asesinato sería el dueño del local quien está detenido. En principio se sospechaba de una deuda pero la investigación dio un giro.

La víctima fue identificada como Paula Lastiris, q uien tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital San Martín, donde murió por la gravedad de la herida. El sospechoso fue detenido minutos después tras un operativo cerrojo.

Según los primeros testimonios, el agresor ingresó al comercio y se dirigió directamente hacia la mujer que estaba trabajando. Sin mediar discusión, efectuó un disparo a corta distancia. El impacto dejó a la víctima en estado crítico. El hombre logró ser detenido y le secuestraron un revólver, que sería el arma utilizada en el ataque.

El sospechoso fue identificado como Leopoldo Olegario Araoz, de 49 años.

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Se cae la hipótesis de una deuda: "Pagaba el alquiler todos los meses"

La principal hipótesis del crimen apuntaba en un primer momento, a un conflicto por una deuda de alquiler, aunque el esposo de la víctima, Walter Romero, lo descartó rotundamente: "El alquiler está al día, tengo todos los comprobantes en el negocio", explicó en diálogo con Clarín.

Para la familia, las versiones que hacían referencia a una presunta deuda fueron dolorosas y lo consideraron un "ataque" a Paula, que falleció poco después del hecho en el Hospital San Martín, lugar donde la trasladaron después de recibir asistencia en el lugar por una policía y un vecino guardavidas.

El esposo de Paula indicó que tenía en su poder "todos los recibos del pago del alquiler mensual, tengo el contrato firmado por él y por mí". El contrato, indicaron, establecía que Aráoz se presentara personalmente en su local para cobrar a principio de mes.

Pero durante todo el mes de abril, el hombre no se presentó a cobrar el mes de alquiler, es por eso que el esposo de Paula lo llamó e intentó comunicarse con él por todas las vías disponibles, pero no atendió ni se presentó a cobrar lo que le correspondía y lo que ellos querían pagar.

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Otra persona del entorno de la víctima, indicó en conversación con Minuto Uno que "la realidad es que Walter pagaba el alquiler todos los meses. No hubo otra cosa, no había deuda. Es mentira todo lo que están diciendo".

"Se le había mandado carta documento al muchacho para que pase a cobrar el alquiler, como se había arreglado desde un principio. Después el muchacho nunca atendía el teléfono. Por cualquier problema, no le respondía", detalló.

"Por ahí se habló el tema alquiler porque por ahí el muchacho éste manifestó algo de eso, pero en verdad es que él no pasaba para cobrar el alquiler y ellos le habían mandado una carta documento para que pase, como habían acordado. Y para cubrirse", concluyó.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, que indagará al sospechoso en las próximas horas y pedirá formalmente la detención al juzgado de Garantías.