Fuerte accidente en frente al Casino: una conductora borracha chocó un auto donde viajaban dos niños

El siniestro vial ocurrió este viernes hacia las 8 de la mañana. Una ambulancia pediátrica atendió a dos niños de 3 y 6 años.

Este viernes 1° de mayo en Neuquén la jornada comenzó con un fuerte accidente de tránsito . El siniestro ocurrió en frente al Casino Magic. Una de las conductoras estaba borracha mientras en el otro vehículo circulaban adultos con dos niños.

Los involucrados fueron un auto Renault Sandero blanco y otro vehículo. Tras el impacto el Sandero quedó con la parte delantera destrozada. En tanto, el otro quedó estacionado en contramano sobre la esquina de calle Luis Teodoro Planas al 4000.

Al respecto de la situación de las personas que circulaban, según consignó R7, la médica emergentóloga, Luciana Ortiz Luna, titular de la secretaría de emergencias, informó que intervino el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

escape de gas Varias ambulancias del SIEN confluyeron en el lugar del riesgoso escape de gas. Gentileza

En este sentido, señalaron que si bien no hubo lesionados de gravedad, dos ambulancias arribaron al lugar: una ambulancia pediátrica atendió a dos niños de 3 y 6 años a quienes se los trasladó hasta su casa con su familia. A su vez otra ambulancia atendió a adultos y se les practicó curaciones en el lugar.

Por su parte, personal de tránsito realizó un test de alcoholemia a la conductora del otro vehículo involucrado y dio positivo.

Fuerte accidente en Avenida Mosconi: un motociclista salió volando

Un fuerte choque se registró en la Avenida Mosconi cuando una moto de alta cilindrada impactó violentamente contra un auto en el semáforo en rojo. El golpe fue tan intenso que el paragolpes del auto salió despedido y el motociclista resultó lesionado tras salir volando tras el impacto.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana del jueves cuando ambos vehículos circulaban por el mismo carril con sentido Plottier-Neuquén. Según la reconstrucción inicial, a unos 200 metros de la intersección con Solalique el tránsito comenzó a reducir la velocidad debido al cambio del semáforo a rojo.

En ese contexto, el auto conducido por una mujer inició la maniobra de frenado, pero el motociclista —que se desplazaba a alta velocidad— no logró detenerse a tiempo y la embistió desde atrás.

choque avenida mosconi solalique

Tránsito reducido mientras despejan la Avenida Mosconi

Tras el impacto, el hombre salió despedido y terminó herido. Una ambulancia del SIEN acudió rápidamente al lugar y brindó las primeras curaciones al conductor de la moto, quien presentaba lesiones en una de sus muñecas y rodillas. A pesar de la violencia del choque, el motociclista se encontraba consciente al momento de ser asistido e informaron que no corre peligro de vida.

La conductora del Peugeot 208, en tanto, permaneció dentro del auto visiblemente conmocionada por lo ocurrido. El vehículo sufrió importantes daños en la parte trasera, con el paragolpes completamente destruido y desprendido por la fuerza de la colisión. En este sentido, prefirió brindar sus datos desde el auto.

En medio del caos posterior al choque, se observó que la moto quedó atravesada sobre la calzada. Ante el semáforo peatonal, y la interrupción momentánea del tráfico, los automovilistas salieron por la colectora, J.J. Lastra, que en ese tramo es una calle de tierra, para luego reincorporarse a la multitrocha.

choque avenida mosconi Juan Manuel Curcho

De esta manera, el tránsito en la zona se vio afectado durante varios minutos mientras trabajaban los equipos de emergencia y se realizaban las tareas de asistencia y ordenamiento vehicular. Las circunstancias del siniestro continúan bajo análisis para determinar con precisión la mecánica del hecho.