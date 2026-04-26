Un auto protagonizó un impactante accidente: despistó y terminó fuera de la ruta

Por el momento se desconoce si hubo víctimas. El incidente ocurrió en una zona de la ruta 40 denominada "curva de Espinosa".

Este domingo se registró un accidente vial en el kilómetro 2086 de la Ruta 40 , en la zona conocida como curva de Espinosa, cerca de Villa la Angostura . En el lugar, un auto despistó y terminó fuera de la calzada , generando preocupación entre quienes transitan habitualmente por la zona.

Según reveló el medio local Diario Andino, el siniestro dejó significativos daños materiales en el rodado , una Renault Sandero Stepway color blanco. Por el momento, se desconoce oficialmente si hubo personas heridas.

Tampoco se brindaron detalles sobre las circunstancias que provocaron el incidente. Las autoridades continúan trabajando para conocer si factores como las condiciones del camino, la velocidad o posibles fallas mecánicas influyeron en el hecho, pero todo permanece bajo análisis.

La curva de Espinosa es conocida por ser un tramo que requiere especial precaución. Conductores frecuentes advierten sobre la necesidad de reducir la velocidad y mantener la atención, especialmente en condiciones climáticas adversas.

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Antecendentes de accidente en ruta 40

Una semana atrás también se registró un accidente en ruta 40, cuando un auto perdió el control y sufrió un tremendo vuelco. Según consignó el portal La Angostura Digital, el siniestro ocurrió el martes pasado por la mañana a la altura del kilómetro 2096 de la ruta nacional, pasadas las 11.

El hecho fue alertado por testigos al cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, que acudió rápidamente al lugar para brindar asistencia. Allí, los rescatistas constataron que el protagonista había sido el conductor de un Fiat Cronos que, por causas que se investigan, se despistó en una curva y terminó volcando. Finalmente, se detuvo entre unos pastizales a la vera de la ruta.

En el sitio se identificó al conductor, quien ya se encontraba siendo asistido por personal del hospital local. El hombre era el único pasajero del vehículo y se descartó la participación de terceros.

Como parte del operativo, se llevaron adelante tareas de seguridad sobre el rodado, incluyendo la desconexión de la batería y el control de posibles riesgos, con el objetivo de garantizar condiciones seguras durante la intervención.

Una ambulancia del Hospital Dr. Oscar Arraiz trasladó al conductor al centro de Salud por prevención, aunque se informó que solo habría sufrido lesiones leves y se encontraba fuera de peligro. Las fotografías del vehículo tomadas tras el accidente evidencian importantes daños en toda la carrocería, por lo que es realmente un milagro que el conductor no haya sufrido un peor destino.