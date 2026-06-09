Investigan la muerte de una joven policía de la provincia de Neuquén

La agente tenía 27 años y era oriunda de un paraje cercano a Villa Pehuenia. Qué dijeron las autoridades.

La joven tenia 27 años y era oriunda de un paraje cercano a Villa Pehuenia.

La muerte de una joven integrante de la Policía de Neuquén generó conmoción en la fuerza provincial. Dina Eugenia Sandoval , de 27 años, fue hallada sin vida este martes por la mañana en su vivienda de San Patricio del Chañar .

La Justicia investiga ahora los motivos del deceso de la integrante del cuerpo de seguridad.

Según informó el portal Centenario Digital, el hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Coihue, en el barrio Jardín de la localidad . En el lugar trabajó personal policial y profesionales de la salud luego de que se reportara una situación de emergencia.

Al llegar, los efectivos constataron que la joven presentaba una herida de arma de fuego. Minutos más tarde, una médica del Hospital Dra. Alicia Cruz confirmó que no presentaba signos vitales.

Ante la situación, se dio intervención a personal de la División Criminalística y al Cuerpo Médico Forense, que comenzaron con las pericias para determinar las circunstancias del hecho.

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Oriunda de Villa Pehuenia

La joven oficial era oriunda de un paraje cercano a Villa Pehuenia y se había recibido como policía en el año 2023.

Durante sus primeros años en la institución prestó servicios en las comisarías Quinta y 52 de Centenario.

Al momento de su fallecimiento cumplía funciones en la Comisaría 10, dependiente de la Dirección Seguridad Vaca Muerta.

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El comunicado de la Policía de Neuquén

A través de un comunicado oficial, la Policía de Neuquén expresó su pesar por el fallecimiento de la agente.

"La Policía de la Provincia del Neuquén informa con profundo pesar el fallecimiento de quien en vida fuera la Agente N/C Sandoval Dina Eugenia (27), con último destino Comisaría Décima, dependiente de la Dirección Seguridad Vaca Muerta", indicaron.

Además, señalaron que era hermana de una oficial que presta servicios en el Departamento Asuntos Internos de la Superintendencia de Seguridad.

"Ante tan dolorosa pérdida, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, camaradas, amigos y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento y elevando una plegaria por el eterno descanso de su ser querido", agregaron.

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Qué se investiga

Por el momento, la investigación permanece en una etapa preliminar y bajo estricta reserva a cargo de la fiscal Eugenia Titanti. De acuerdo a la información a la que accedió LM Neuquén, la causa de investiga como "muerte dudosa". Este miércoles, durante las primeras horas, se realiazará la autopsia correspondiente.

Extraoficialmente, una de las hipótesis que se analizan es que la muerte se haya producido con el arma reglamentaria de la agente, aunque serán las pericias y la investigación judicial las que determinen qué ocurrió.