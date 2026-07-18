El peor final para la obra de Ernestina Pais después de su muerte: qué pasó

El espectáculo iba a continuar más allá del fallecimiento de la periodista, con gira incluida, pero los planes se vieron trastocados.

La muerte de Ernestina Pais marcó un antes y un después para “El divorcio del año”, la comedia dirigida por José María Muscari que la tenía como una de sus protagonistas junto a Juan Palomino y Rochi Igarzábal . Tras la trágica partida de la actriz, la producción intentó atravesar el duelo y evaluar una posible continuidad, pero finalmente la obra no regresará a los escenarios.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, el proyecto quedó definitivamente suspendido y la gira que estaba prevista fue levantada . Lo que comenzó como una pausa por respeto al fallecimiento de la periodista terminó transformándose en la disolución del elenco, con cada integrante enfocado en nuevos compromisos profesionales y personales.

La comedia tenía programado presentarse en el Teatro Roxy de Mar del Plata el 12 de julio , pero las funciones fueron canceladas por el duelo y la producción habilitó la devolución del dinero correspondiente a las entradas. La posibilidad de retomar la temporada quedó en duda desde el primer momento, ya que para Muscari y sus compañeros era muy difícil imaginar el espectáculo sin la presencia de la actriz.

Pais era una de las figuras centrales de “El divorcio del año”, una obra que combinaba humor con temas vinculados a la exposición mediática, las relaciones de pareja y los conflictos familiares. Su energía sobre el escenario había sido destacada por sus compañeros, y su ausencia dejó una marca imposible de reemplazar dentro del espectáculo.

Cómo sigue la actividad artística del resto del elenco

Mientras tanto, los integrantes del elenco comenzaron a retomar sus actividades. Rochi Igarzábal se tomó unos días de descanso en Punta Cana, Diego Ramos continúa con sus proyectos en “Sex” y en TV Pública, además de volver a dirigir a Pedro Alfonso, mientras que Juan Palomino ya trabaja en “En el barro” y otros artistas avanzan con sus propios proyectos.

La noticia también tuvo un impacto especial por una publicación que Ernestina había realizado poco antes de su muerte, cuando celebraba el crecimiento de la gira teatral. “Se agregan destinos, gracias vida”, había escrito en redes sociales, una frase que después de su partida tomó un significado mucho más emotivo para sus compañeros y seguidores.

El legado de la conductora y actriz dentro del espectáculo quedó asociado al éxito que tuvo la obra y al recuerdo de una etapa compartida con sus colegas. La decisión de no continuar con el show reflejó, según quienes formaron parte del proyecto, la necesidad de respetar el proceso de duelo y aceptar que la comedia no podía sostenerse de la misma manera sin una de sus figuras principales.