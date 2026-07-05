El sentido homenaje de Mirtha Legrand a Ernestina Pais: video

La conductora aprovechó el inicio de su programa y la presencia de Diego Ramos para recordar a la periodista con un mensaje cargado de emoción.

El recuerdo de Ernestina Pais volvió a estar presente en la televisión. Durante la última emisión de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand abrió el programa con unas sentidas palabras en homenaje a la periodista, fallecida el 26 de juinio en un trágico accidente con el Tren de la Costa en San Isidro .

Luego de presentar de forma oficial a los comensales de la jornada, entre los que se encontraba Diego Ramos , quien compartió elenco con la conductora en la obra "El divorcio del año", la diva de los almuerzos expresó conmovida: “Es un tema triste para todos” .

Luego de que el actor de la obra teatral contara en primera persona cómo vivieron la dolorosa e inesperada pérdida de su compañera, la histórica presentadora de televisión homenajeó a Ernestina. “ Vamos a brindarle un aplauso ”, dijo Chiquita, y miró hacia arriba de manera respetuosa en un gesto que conmovió a todos.

Tras el accionar de la conductora, Diego Ramos se refirió al excelente estado de ánimo de Pais durante sus últimos meses de vida: “Estaba feliz con la obra y con la gira que se venía, las plazas que se sumaban y la gente cómo disfrutaba la obra. La verdad, es una gran pena”.

Así se enteró Diego Ramos de la muerte de Ernestina Pais

Visiblemente emocionado frente a las cámaras de la famosa mesaza televisiva, el actor recordó con lujo de detalles los minutos previos a enterarse de la muerte de Ernestina Pais y la incertidumbre que se apoderó de todo el equipo de trabajo en el teatro. “Me sumé hace muy poquito al elenco haciendo un reemplazo. La estábamos esperando para la función y nunca llegó. Fue un accidente fatal”, aseguró el actor, dejando en evidencia el desconcierto inicial.

Consultado por los fuertes rumores que circularon en los medios de comunicación respecto a que la periodista no vio las señales de alerta del tren por estar hablando por celular al momento de cruzar las vías, el actor explicó de forma tajante: “Nadie la estaba apurando ni nada por el estilo. Ella llegaba muy puntual”.

Asimismo, Ramos reconstruyó la dramática secuencia en la que se enteraron del trágico desenlace en los camarines: “Le llega a Muscari un mensaje de una productora de un canal de televisión y es ahí que la empieza a llamar. Nos empezamos a enterar. El hijo fue a chequear a la casa y ahí estaba la policía esperándolo. Después de eso tuve que salir a decirle al público que se suspendía la función”.

Consternada por la muerte que sacudió al mundo del espectáculo, la diva de los almuerzos acotó con profundo pesar y lamento: “Qué tristeza, qué manera tan disparatada de morir. Se podría haber evitado”. El actor, por su parte, opinó sobre los motivos del siniestro vial: “Se confió, o entendió que era muy cortita la distancia. No sé lo que se le habrá pasado por la cabeza. Lo que pasó dentro de ese auto nunca lo vamos a saber”.

Hacia el cierre del bloque, el artista reveló cómo la vio en uno de los últimos encuentros íntimos que tuvieron durante los ensayos y las funciones de "El divorcio del año", destacando su resiliencia personal.

“Estaba tan feliz descubriéndose actriz en la obra. Es una gran pena. Ella quería pasar el mensaje de que se puede salir. Se fue vencedora. Al repetir el mensaje, se lo reafirmaba a ella misma”, concluyó. En ese sentido, y tras las profundas reflexiones juntos, Mirtha compartió un tape sobre el último paso de Ernestina en la mesaza donde ella habló abiertamente de sus adicciones y cómo se encontraba de salud actualmente.