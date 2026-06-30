Por qué Ernestina Pais manejó al teatro sin licencia el día que falleció

Yanina Latorre dio información sobre la muerte de la periodista a los 54 años y conmovió a todos. Qué dijo.

El trágico final de Ernestina Pais: por qué manejó el día del accidente

El trágico accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais conmocionó a la farándula argentina. La periodista y actriz falleció a los 54 años tras un brutal choque con una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

Mientras la justicia avanza en la investigación para determinar cuáles fueron las causas por las que la conductora atravesó las vías aun con las barreras bajas se supo por qué había conducido su vehículo cuando no tenía la licencia habilitada.

Fue Yanina Latorre en Sálvese Quién Pueda (América) que reveló la fuerte información que conmocionó aun más. “Una vida llena de vida”, dijo la conductora que prefirió despedirla con la alegría que la caracterizaba. Sin embargo, dio detalles de aquella trágica noche en la que perdió la vida.

“Ella decía que su karma era el auto y fue una mala suerte total porque la persona que le hacía de Uber ese día no pudo y ella agarró el auto, pero estaba inhabilitada para manejar”, expresó Latorre.

Ernestina tenía la licencia de conducir inhabilitada tras una serie de episodios en los que se negó a realizar el test de alcoholemia. La periodista contaba con múltiples infracciones por exceso de velocidad con su Honda City y con multas que superaban los 2.500.000 de pesos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.

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La última visita de Ernestina Pais a Neuquén antes de morir

La reconocida periodista falleció este viernes en un trágico accidente ferroviario. A fines de mayo visitó la región con la comedia "El divorcio del año".

Recientemente, la conductora visitó la región como parte del elenco de la comedia “El divorcio del año”, que se presentó el 23 de mayo en Cipolletti y el 24 de mayo en Neuquén capital.

El primer día, se presentó junto a un destacado elenco integrado por Romina Gaetani, Fabián Vena, Juan Palomino y Rocío Igarzábal, en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) con dos funciones con entradas agotadas.

Al día siguiente, el elenco siguió la gira en el Casino Magic de Neuquén, donde volvió a presentarse la obra de José María Muscari y Mariela Asensio ante una importante convocatoria de público.

Aquellas funciones marcaron la última vez que la periodista estuvo en el Alto Valle, en una gira que recorrió distintas ciudades del país.