Funeral de Ernestina Pais: quiénes son los familiares y amigos que la acompañaron hasta su morada final

Los restos de la periodista recibieron el responso religioso en el Cementerio de la Chacarita. Una multitud acompañó el cortejo hacia su descanso final.

La muerte de Ernestina Pais , ocurrida este viernes tras un accidente automovilístico, dejó un profundo dolor entre familiares, amigos, colegas y gente del medio que la despidieron con tristeza.

Primero en una sala velatoria de la Ciudad de Buenos Aires y más tarde, el último adiós culminó este domingo al mediodía, cuando sus restos partieron hacia el Cementerio de la Chacarita , donde encontrarán su descanso definitivo.

Pasado el mediodía, el círculo cercano comenzó su ingreso al Cementerio de la Chacarita. Federica Pais , hermana de la actriz, llegó acompañada por su pareja, Facundo Echeguren , y se unió a los presentes, junto a su madre Milka Truol, quien se mostró profundamente conmovida.

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Figuras como Benito Fernández, Rafael Ferro e Iliana Calabró esperaron su momento para ingresar a la capilla donde se llevó a cabo el último responso de la actriz. También se pudo apreciar a su hijo Benicio y a quienes ya estuvieron presentes en la sala velatoria durante la mañana.

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Emoción en la despedida final de Ernestina Pais

El cortejo fúnebre se detuvo en la entrada, mientras allegados y seres queridos rodearon el vehículo que transportaba el féretro de Ernestina. El nombre de la periodista y conductora se pudo leer en la placa identificatoria, junto a flores y mensajes de despedida. Uno de los momentos más emotivos fue cuando varios de los presentes arrojaron lentejuelas plateadas al ingresar a la capilla, que se vio como una lluvia blanca sobre el féretro en un conmovedor gesto colectivo como símbolo de despedida.

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La ceremonia religiosa se desarrolló en un clima de profundo respeto y emoción. Mientras el sacerdote encabezaba el responso, familiares, amigos y colegas acompañaron en silencio, compartiendo abrazos, lágrimas y palabras de consuelo. El homenaje estuvo marcado por el cariño de quienes formaron parte de la vida personal y profesional de Ernestina, y que se reunieron para darle el último adiós.

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Leticia Brédice dio el presente durante la despedida de la actriz en el Cementerio de la Chacarita

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Luego, los familiares y amigos aplauden a la actriz como gesto de despedida. Entre los presentes se encontraron figuras del ambiente artístico y allegados que acompañaron a la familia en este último tramo. Durante el cortejo fúnebre se vio a María Valenzuela, Diego Reinhold, Leticia Brédice y Malena Pichot. Cada uno de ellos se acercó al lugar para rendir homenaje y acompañar a los seres queridos de la actriz en el cierre de la ceremonia.

A poco tiempo de dar la una de la tarde, familiares y amigos acompañaron al cortejo fúnebre a su descanso final. Figuras como Gastón Pauls, quien previamente había sido visto en el velatorio, y Ana Costa se sumaron a las filas de gente que quisieron despedirse de la querida actriz.

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Finalizando la ceremonia, familiares y allegados ingresan al sector de nichos del Cementerio de la Chacarita. El vehículo fúnebre permaneció junto a la entrada, mientras las personas cercanas a la actriz asistieron y acompañaron el cierre de la ceremonia. Algunos de los presentes caminaron tomados del brazo, otros se quedaron a un costado, en silencio, hasta que concluyó el último adiós.