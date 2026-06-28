Horóscopo del domingo 28 de junio: las predicciones signo por signo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Este domingo 28 de junio, el horóscopo revela que es un día de cierre y de arranque al mismo tiempo: el ciclo expansivo que abrió la Luna llega a su punto final, y empieza otro mucho más veloz, mental e inquieto.

El clima astral todavía pide un último gesto de apertura y gratitud por todo lo vivido este fin de semana. El Sol y Mercurio siguen en Cáncer , lo que ayuda a que esa nueva velocidad mental no se vuelva dispersión pura: hay un ancla emocional que conviene no perder de vista en los días que vienen.

A continuación, un repaso signo por signo con las claves en amor , dinero , trabajo y energía personal para aprovechar mejor este día.

Horóscopo del domingo 28 de junio

Aries (21 de marzo – 19 de abril).

Marte entra en tu vida cotidiana con energía nerviosa y lengua afilada: es probable que tus conversaciones se vuelvan más directas, incluso cortantes, y que los roces con personas de tu entorno inmediato sean más frecuentes de lo habitual. ¡Conduce con calma!

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hoy Marte ingresa en Géminis, donde puede agitar tus finanzas o inducirte a tomar decisiones impulsivas o meterte en gastos que no habías previsto. Las palabras también pueden tener consecuencias económicas. ¡Piensa dos veces antes de firmar o comprometerte!

Géminis (21 de mayo – 20 de junio).

Marte ingresa hoy en tu propio signo, solar o ascendente, y te inyecta energía tanto física como mental. Aumentan tus ganas de ponerte en marcha y de hacer cosas, pero también la impaciencia y un punto de agresividad. ¡Canaliza la energía con el ejercicio físico!

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La llega de Marte al signo de Géminis viene a disturbar tu paz, mediante desasosiego o inquietudes difíciles de identificar, como el acoso de viejos miedos o una energía extraña que no encuentra salida. ¡Escribir lo que sientes te resultará terapéutico!

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy, el ambiente entre amigos o en los grupos en los que te mueves se puede agitar y es probable que surjan debates encendidos o roces feos. Aunque también habrá mucha actividad muy favorable para deportes en equipo. ¡Lucha por tus sueños!

Horóscopo. Frío

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu vida profesional se activa con Marte entrando en Géminis, y puede que te muestres más combativo o reivindicativo de lo habitual ante jefes o figuras de autoridad. Tienes empuje para defender tus intereses, pero la forma en que lo hagas marcará la diferencia. ¡Sé asertivo, pero no agresivo!

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Marte aviva tus convicciones y tu necesidad de defenderlas, lo que puede derivar en debates ideológicos o discusiones sobre creencias que podrían caldearse más de lo conveniente. ¡No toda diferencia de opinión merece convertirse en batalla!

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los asuntos compartidos o las gestiones económicas con terceros pueden volverse fuente de tensión: es probable que surjan desacuerdos sobre dinero, herencias o recursos comunes ¡Defiende tus intereses, pero sin precipitarte ni elevar el tono!

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Hoy es probable que aparezcan fricciones o discusiones con la pareja o con tus compañeros o personas cercanas, que parecen estar en pie de guerra contigo. ¡Acude a tu proverbial sentido del humor para capear estas complicadas y molestas tensiones!

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Con la entrada de Marte en Géminis la rutina diaria se acelera y puede volverse frenética, con una aluvión de tareas y prisas pero con escasa paciencia para lidiar con tantas exigencias y contratiempos. ¡Organízate bien para superar el día!

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Hoy Marte entra en Géminis y se presenta un día intenso, aunque puede resultar muy divertido si te dejas llevar por la creatividad y llevas a la acción tus mejores ideas. Si tienes niños, pueden surgir tensiones y algún pequeño drama por falta de paciencia mutua. ¡El juego será clave para que te entiendan!

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El ingreso de Marte en el signo de Géminis puede alterar la armonía del llega l hogar con discusiones y falta de paciencia ante el mínimo contratiempo. Las y pequeñas fricciones cotidianas podrían derivar en conflictos mayores si no se atajan a tiempo. ¡No permitas que los problemas se enquisten!