Chos Malal: embellecerán el casco histórico con pavimento

El gobernador Rolando Figueroa estuvo en la ciudad junto al intendente Nicolás Albarracín para anunciar el inicio de esta obra.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Nicolás Albarracín encabezaron este jueves en Chos Malal la firma de un convenio que permitirá ejecutar la pavimentación de cinco cuadras del casco histórico de la ciudad.

La actividad se desarrolló en la municipalidad de Chos Malal y participaron también la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi ; el secretario de Interior, Gustavo Coatz ; el delegado regional del Alto Neuquén, Néstor Fuentes ; y el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, José Dutsch .

El acuerdo forma parte de los compromisos asumidos en los Pactos de Gobernanza suscriptos entre la Provincia y los gobiernos locales, que promueven una planificación conjunta de las inversiones públicas y una distribución más eficiente de los recursos para fortalecer el desarrollo equilibrado del territorio.

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La obra priorizada para 2026 contempla la pavimentación de cinco cuadras del casco histórico de Chos Malal: una cuadra de calle Soberanía, entre 25 de Mayo y Villegas; una cuadra de calle Chubut, entre 25 de Mayo y Villegas; y tres cuadras de calle Villegas, entre Soberanía y Moreno.

Para concretar estos trabajos, la Provincia otorgará un aporte reintegrable de hasta 550 millones de pesos. El desembolso se realizará conforme al convenio específico que suscribirán posteriormente ambas partes y de acuerdo con la disponibilidad del Tesoro Provincial.

Según lo acordado, la Municipalidad de Chos Malal será responsable del diseño del proyecto, la contratación de la obra, la inspección de los trabajos y el mantenimiento posterior de la infraestructura.

chos malal

Con este convenio, el Gobierno provincial continúa impulsando obras de infraestructura urbana en conjunto con los municipios, fortaleciendo el esquema de cooperación institucional establecido en los Pactos de Gobernanza y promoviendo mejoras que contribuyan a la calidad de vida de las comunidades del interior neuquino.

Obra de agua

Otra de las obras que lleva adelante el gobierno provincial en Chos Malal es la de la ampliación de la capacidad y de las redes de agua potable. Esta obra cuenta con financiamiento internacional a través del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.

La obra permitirá mejorar significativamente la prestación del servicio y garantizar agua potable a barrios que no cuentan con red de distribución. Se estima que esté lista en 2027 y tiene cinco frentes de trabajo en simultáneo: la ampliación de la planta potabilizadora, la construcción de la cisterna y de las redes, tanto en el Loteo Ruta 40 como en Chacras Yo-Yo y Chacras Sur que se abastecen con camiones cisterna.

La obra del “Sistema de Agua Potable” en Chos Malal es impulsada por el gobierno neuquino, a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Contempla una inversión superior a los 6.500 millones de pesos.

Entre las mejoras contempladas figuran la ampliación de la planta potabilizadora, la refuncionalización de las captaciones de agua en los ríos Curi Leuvú y Neuquén, la instalación de estaciones de bombeo y nuevas cisternas de reserva, la ampliación y optimización de redes de distribución, y la implementación de sistemas de macromedición.