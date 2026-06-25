Dos terremotos sacudieron al país caribeño este martes por la tarde. Hay al menos 188 muertos y 1520 heridos, y la cifra sigue aumentado.

Los gráficos que muestran el devastador impacto de los terremotos en Venezuela

Gran conmoción se vive en las últimas horas en Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Ritcher. Los datos fueron confirmados esta mañana por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , quien además informó que continuaban las tareas de rescate en las zonas más afectadas.

Por el momento, la cifra de víctimas aumentó a 188 muertos y 1520 desaparecidos . Aún asi, un registro ciudadano duplica este número y llega a superar las 38.000. Los equipos de rescate y asistencia continúan desplegados en las zonas más afectadas, donde además se reportan daños significativos en hospitales, comercios e infraestructura pública.

Los fuertes sismos ocurrieron con 39 segundos de diferencia, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS por sus siglas en inglés. El primer temblor tuvo su epicentro entre las ciudades de Yumare y Montalbán. En tanto, el terremoto más devastador fue el segundo, con un epicentro muy cercano, pero con una magnitud tres décimas superior: 7,5 en la escala.

Aunque la cifra entre ambos temblores parece similar, no lo es y se explica en una escala logarítmica. Medido en energía liberada, el segundo sismo fue casi tres veces mayor que el primero.

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La cifra de víctimas fatales por el terremoto podría ser ampliamente superior a la oficial

El Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) ofrece estimaciones que combinan la intensidad del terremoto con la densidad de población en las áreas afectadas. Según su cálculo, es muy probable que haya más de 1.000 fallecidos (92% probable), es probable que se superen los 10.000 muertos (59%) y no se descartan cifras por encima de los 100.000.

Aunque la presidenta encargada Delcy Rodríguez comunicó 188 muertos, la cifra final podría ser superior. Desde USGS explicaron que sus cifras se basan en estimaciones que combinan la intensidad del terremoto con la densidad de población en las áreas afectadas.

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Cabe recordar que La Guaira es una de las zonas más afectadas. El estado costero del norte del país caribeño, resultó ser uno de los lugares que sufrió los daños más graves y fue declarada "zona de desastre", según anunció la presidenta interina Delcy Rodríguez.

"Decenas de edificios se han derrumbado y actualmente estamos llevando a cabo arduas operaciones de rescate para salvar tantas vidas como Dios lo permita", agregó. Las imágenes y videos que circularon en las últimas horas son devastadoras: edificios derrumbados, decenas de personas durmiendo en la calle y las salas de Emergencias completas.

La Guaira, Venezuela. Desde el aire

Según explicó USGS, estos dos terremotos seguidos se produjeron "como resultado de una falla de deslizamiento horizontal superficial cerca del complejo límite de placas entre las placas del Caribe y Sudamérica", explicó el USGS.

Cómo es y dónde queda La Guaira, el estado declarado zona de desastre

La Guaira es una de las zonas más afectadas donde se concentran la mayoría de los recursos para asistencia de rescate. "Decenas de edificios se han derrumbado y actualmente estamos llevando a cabo arduas operaciones de rescate para salvar tantas vidas como Dios lo permita", expresó Delcy Rodríguez.

Este lugar ubicado a unos 40 minutos de Caracas sobre la costa del mar Caribe, es una de las zonas estratégicas más importantes, ya que es el principal punto de conexión inernacional por la ubicación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Equipos de protección civil y rescatistas trabajan en tareas de búsqueda de sobrevivientes, asistencia a los afectados y evaluación de daños.