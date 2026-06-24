Dictan 20 años de prisión al hombre que apuñaló y mató a otro en el corazón, jugando al truco entre amigos

Pedro Cides fue condenado por el homicidio "súbito y a traición" de Franco Ramírez. La Jueza Carolina González explicó por qué no dictó la prisión perpetua.

Este miércoles le dictaron una pena de 20 años de prisión a Juan Pablo Cides por el asesinato de Franco Ramírez. Cides lo apuñaló en el corazón durante una cena entre amigos donde jugaban al truco, la madrugada del 1 de junio de 2025 en Loncopué.

Cides ya había sido declarado responsable penal por un jurado popular en abril pasado. Aquella primera instancia se desarrolló durante tres jornadas con intervención de un jurado popular integrado por 12 ciudadanos y ciudadanas (en igualdad de género), que resolvió el veredicto condenatorio por unanimidad.

La fiscalía acusó a Cides y el jurado decidió que el homicidio fue con alevosía, es decir que le causó la muerte a Franco actuando a traición y sobre seguro . Esto significa que se probó que deliberadamente aprovechó la indefensión de la víctima para matarla sin darle oportunidad de defenderse y evitando todo riesgo para sí mismo

Por qué la jueza descartó una pena a prisión perpetua

La jueza Carolina González fue la magistrada que tomó la decisión. Como jueza técnica supervisó todo el proceso judicial y como tal, luego del veredicto del jurado popular le correspondía dictaminar la pena. Luego de condenarlo por homicidio con alevosía, para la familia de Franco Ramírez la expectativa era una pena de prisión perpetua.

Sin embargo, González impuso la pena de 20 años de prisión “teniendo en cuenta principios que me impone la Constitución: el del fin resocializador de la pena, el de humanidad, de dignidad, de razonabilidad y un principio del que nadie habla, que es el de realidad y que debe impregnar nuestras normas”.

En ese sentido, sostuvo “Mi objetivo es explicar de forma clara, honesta y transparente por qué entiendo que la ley y la Constitución y los tratados internacionales hacen que yo tome esta decisión”.

pedro cides asesinato franco ramirez loncopue (2) Juntaron más de 1000 firmas en Loncopué y otras localidades aledañas para que Pedro Cides, imputado por el homicidio simple sea acusado por homicidio agravado por alevosía.

Por eso, explicó que tuvo en cuenta la edad del condenado porque actualmente en nuestro país una pena perpetua es de por vida y la revisa un juez de ejecución en 35 años, por lo que remarcó que Cides “dentro de 35 años va a tener 95 años” y que la esperanza de vida en Neuquén es de 80,4 años.

“El castigo penal debe llegar y aplicarse porque una vida fue destruida y porque la sociedad necesita defenderse y asegurarse que no habrá otras vidas destruidas. La pena trae un castigo, debe ser seria y firme porque el daño es grande, pero tiene un límite muy claro. Lo que pasó con Franco es intolerable, es dañino, pero nuestro sistema jurídico parte de que una vida quitada no se puede cubrir con otra vida quitada” añadió.

El crimen de Franco Ramírez fue de una puñalada al corazón

Pedro Cides cometió el asesinato alrededor de las 4 de la madrugada del 1 de junio de 2025 en un domicilio del barrio 114 Viviendas, donde un grupo de amigos compartía una comida y jugaba al truco.

En medio del juego se habría producido una discusión a raíz de un chiste, situación que luego se calmó. Sin embargo, poco después, Cides se levantó de su silla con un cuchillo oculto entre sus ropas, rodeó la mesa y, sin mediar palabra, atacó a la víctima con una puñalada a la altura del corazón, provocándole la muerte.

La fiscalía sostuvo durante el debate que "el ataque fue súbito y a traición", y que "el imputado aprovechó el estado de vulnerabilidad de la víctima", quien tenía un alto nivel de alcohol en sangre, lo que le impedía reaccionar o defenderse.