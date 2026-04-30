Homicidio de Franco Ramírez en Loncopué: por unanimidad, el jurado ya emitió su veredicto

La fiscalía sostuvo que el ataque de Juan Pedro Cides "fue súbito y a traición". En una segunda parte del juicio, la jueza decidirá la pena.

Un jurado popular avaló la acusación de la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y declaró penalmente responsable a Juan Pedro Cides por el homicidio de Franco Daniel Ramírez , cometido el 1 de junio de 2025 en la localidad de Loncopué .

La fiscalía acusó a Cides y el jurado decidió que el homicidio fue con alevosía, lo que significa que a futuro podría corresponderle una prisión perpetua.

El veredicto se conoció esta tarde tras la finalización del juicio por jurados que se desarrolló durante tres jornadas. El debate se llevó adelante con un jurado popular integrado por 12 ciudadanos y ciudadanas (en igualdad de género), bajo la dirección de la jueza técnica Carolina González.

Tras escuchar a las partes y deliberar por 40 minutos aproximadamente, el jurado emitió el veredicto de responsabilidad por unanimidad.

De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho fue cometido alrededor de las 4 de la madrugada, en un domicilio del barrio 114 Viviendas, donde un grupo de personas compartía una comida y jugaba al truco.

pedro cides asesinato franco ramirez loncopue Pedro Cides fue acusado por la fiscal Laura Pizzipaulo de homicidio simple por el asesinato de Franco Ramírez.

Le dio una puñalada a la altura del corazón

Según la acusación que probó la fiscalía, minutos antes se había producido una discusión menor a raíz de un chiste, situación que luego se calmó. Sin embargo, poco después, Cides se levantó de su silla con un cuchillo oculto entre sus ropas, rodeó la mesa y, sin mediar palabra, atacó a la víctima con una puñalada a la altura del corazón, provocándole la muerte.

La fiscalía sostuvo durante el debate que "el ataque fue súbito y a traición", y que "el imputado aprovechó el estado de vulnerabilidad de la víctima", quien tenía un alto nivel de alcohol en sangre, lo que le impedía reaccionar o defenderse.

En ese contexto, la calificación legal que Pizzipaulo le atribuyó, y que el jurado respaldó, fue la de homicidio agravado por alevosía, en carácter de autor.

Durante el debate declararon testigos presenciales, peritos y también se incorporó prueba documental y científica.

pedro cides asesinato franco ramirez loncopue (4)

Tras el veredicto de responsabilidad, en una próxima instancia se deberá fijar la pena que le corresponderá cumplir al condenado. Para ello, la Oficina Judicial deberá establecer la fecha para la realización del juicio de cesura.