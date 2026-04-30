Del desierto al oasis: el torneo que busca honrar a los pioneros del golf en Neuquén

El Abierto Pioneros se jugará del 1 al 3 de mayo en Arroyito Country Club y combinará deporte, historia, emprendedores y actividades sociales.

En un rincón de Neuquén donde alguna vez dominó la estepa y el paisaje parecía más cercano al desierto que a una cancha de golf, este fin de semana largo se vivirá una propuesta distinta, cargada de memoria, deporte y encuentro social. El Arroyito Country Club será sede del Abierto Pioneros , un torneo que promete mucho más que competencia: durante tres días, el predio abrirá sus puertas para celebrar la historia del golf patagónico, homenajear a quienes lo hicieron posible y acercar este universo a toda la comunidad.

La actividad comienza este viernes 1° de mayo con una jornada de práctica y reconocimiento de cancha, una especie de antesala para que los jugadores puedan familiarizarse con el recorrido y ajustar detalles antes del inicio formal del certamen. Desde las 9 de la mañana, la competencia se pondrá verdaderamente en marcha con la primera mitad de los participantes. El sábado continuará con el resto de los inscriptos, mientras que el domingo quedará reservado para quienes logren clasificar a la instancia final.

La modalidad elegida será de 18 hoyos medal play con corte, en una competencia que reunirá a damas y caballeros en distintas categorías. Sin embargo, lo deportivo será solo una parte de una experiencia mucho más amplia.

Cómo será impresionante torneo

Por primera vez, el torneo se pensó también como un evento social y abierto, con una fuerte apuesta a integrar a vecinos, familias y curiosos que quizás nunca jugaron al golf, pero que podrán acercarse a conocer un mundo muchas veces visto como lejano. La entrada será libre y gratuita, una decisión poco habitual para este tipo de encuentros, pero que responde a una intención concreta de sus organizadores: abrir el juego.

Torneo de Golf

Dentro del predio habrá alrededor de 15 stands con emprendedores locales y propuestas comerciales diversas, que irán mucho más allá del golf. La idea es que quienes visiten Arroyito no solo puedan ver a los jugadores, sino también disfrutar de una jornada diferente, con feria, actividades, sorteos y espacios recreativos. Entre las atracciones especiales se destacan dos torneos de putter, una modalidad particular del golf que suele generar entusiasmo tanto entre aficionados como entre quienes recién descubren este deporte.

El gran momento social llegará el viernes por la noche, cuando el Casino Magic de Neuquén reciba a unas 250 personas para una cena de gala que buscará convertirse en el corazón emotivo del evento. Allí se presentará “Pioneros”, un documental de aproximadamente media hora que reconstruye la historia del golf en toda la región de Neuquén y Río Negro, desde sus primeras experiencias hasta la consolidación de Arroyito como un emblema patagónico.

Detrás de esta idea aparece Gustavo D’archivio, uno de los impulsores del torneo y también parte de esa historia. Su proyecto nació hace entre cinco y seis años, impulsado por una preocupación tan simple como profunda: el paso del tiempo. Según explicó, muchos de los protagonistas de los comienzos ya no están, y existía el riesgo de que sus recuerdos desaparecieran con ellos.

Por eso decidió no esperar más. La intención fue reunir a quienes aún pueden contar en primera persona cómo se construyó una cancha de golf en un territorio que, décadas atrás, parecía un lugar improbable para semejante desarrollo.

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Un paso por la historia del golf patagónico

La historia que recopila el documental se remonta a la década de 1940, cuando en la zona comprendida entre Cinco Saltos y Barda del Medio comenzaron a aparecer las primeras expresiones del golf regional. Según reconstruyeron, fueron ingleses vinculados a obras estratégicas como el dique quienes empezaron a improvisar pequeñas canchas. Las imágenes de esa época, con hombres jugando vestidos de traje en plena Patagonia, resultan hoy casi surrealistas, pero forman parte del ADN de esta disciplina en la zona.

Con el paso de las décadas, aquella semilla fue creciendo. En 1972 surgió otro momento fundamental, cuando comenzó a tomar forma el proyecto de Arroyito. Lo que empezó con unos pocos hoyos fue evolucionando hasta convertirse en la primera cancha de 18 hoyos de toda la Patagonia, un dato que para muchos todavía resulta desconocido, pero que posicionó a Neuquén y Río Negro dentro del mapa golfístico nacional.

Pioneros golf

Para quienes participaron de aquellos primeros años, el recuerdo tiene un valor especial. No solo se trató de desarrollar una actividad deportiva, sino de transformar geográficamente un espacio hostil en un verdadero oasis. Donde antes predominaban la tierra árida y el viento, hoy se extiende una inmensa superficie verde, con árboles históricos, pinos plantados hace más de medio siglo y una identidad paisajística única en la región.

Ese contraste entre pasado y presente es uno de los motores emocionales del Abierto Pioneros. El torneo busca poner en valor no solo a los jugadores, sino a toda una generación que soñó con algo que parecía imposible.

La presencia de figuras históricas durante la cena y en el documental será uno de los puntos más fuertes del evento. Muchos de ellos podrán compartir anécdotas, contar cómo fueron esos primeros pasos y dejar un testimonio que, hasta ahora, nunca había sido reunido de esta manera.

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Un torneo abierto a toda la comunidad

Además, el componente comunitario aparece como otra gran novedad. La posibilidad de que cualquier persona pueda ingresar al predio sin pagar entrada representa una oportunidad poco frecuente para conocer de cerca el golf, recorrer sus instalaciones y descubrir un espacio que muchas veces parece reservado para unos pocos.

Los organizadores reconocen que el desafío es justamente ese: romper prejuicios, acercar el deporte y mostrar que detrás del golf regional hay una historia profundamente ligada al desarrollo social y territorial del Alto Valle.

Así, el Abierto Pioneros se perfila como una propuesta inédita para Neuquén. No será únicamente una competencia entre jugadores ni una celebración cerrada para especialistas. Será, sobre todo, una invitación a recorrer décadas de historia, a mirar cómo una idea impulsada por pioneros transformó el paisaje y a entender que, en plena Patagonia, también se escribió una página singular del deporte argentino.

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Entre hoyos, recuerdos, feria, emprendedoresy relatos de época, Arroyito se prepara para tres jornadas en las que el golf buscará salir de su molde tradicional para convertirse en una experiencia abierta, cercana y profundamente regional.