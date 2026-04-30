Fuerte choque de una moto de alta cilindrada en la Avenida Mosconi: el conductor salió volando
El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana antes del semáforo de Solalique. Intervino personal del SIEN y el tránsito presentó demoras.
Un fuerte choque se registró en la Avenida Mosconi cuando una moto de alta cilindrada impactó violentamente contra un auto en el semáforo en rojo. El golpe fue tan intenso que el paragolpes del auto salió despedido y el motociclista resultó lesionado tras salir volando tras el impacto.
El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana cuando ambos vehículos circulaban por el mismo carril con sentido Plottier-Neuquén. Según la reconstrucción inicial, a unos 200 metros de la intersección con Solalique el tránsito comenzó a reducir la velocidad debido al cambio del semáforo a rojo.
En ese contexto, el auto conducido por una mujer inició la maniobra de frenado, pero el motociclista —que se desplazaba a alta velocidad— no logró detenerse a tiempo y embistió desde atrás al vehículo.
Tránsito reducido mientras despejan la Avenida Mosconi
Tras el impacto, el hombre salió despedido y terminó herido. Una ambulancia del SIEN acudió rápidamente al lugar y brindó las primeras curaciones al conductor de la moto, quien presentaba lesiones en una de sus muñecas y rodillas. A pesar de la violencia del choque, el motociclista se encontraba consciente al momento de ser asistido e informaron que no corre peligro de vida.
La conductora del Peugeot 208, en tanto, permaneció dentro del auto visiblemente conmocionada por lo ocurrido. El vehículo sufrió importantes daños en la parte trasera, con el paragolpes completamente destruido y desprendido por la fuerza de la colisión. En este sentido, prefirió brindar sus datos desde el auto.
En medio del caos posterior al choque, se observó que la moto quedó atravesada sobre la calzada. Ante el semáforo peatonal, y la interrupción momentánea del tráfico, los automovilistas salieron por la colectora, J.J. Lastra, que en ese tramo es una calle de tierra, para luego reincorporarse a la multitrocha.
De esta manera, el tránsito en la zona se vio afectado durante varios minutos mientras trabajaban los equipos de emergencia y se realizaban las tareas de asistencia y ordenamiento vehicular. Las circunstancias del siniestro continúan bajo análisis para determinar con precisión la mecánica del hecho.
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