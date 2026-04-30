Día del Trabajador: ¿Cuánto sale hacer locro en Neuquén?

LM Neuquén realizó un relevamiento de precios en varios comercios de la capital provincial para hacer un cálculo de costos.

Con la llegada del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador , sumado al descenso de las temperaturas, el locro vuelve a ocupar un lugar central en las mesas neuquinas y de todo el país.

LM Neuquén realizó un relevamiento de varias carnicerías y verdulerías de la ciudad de Neuquén para calcular, en promedio, cuánto cuesta hacer locro. Para esto se utiliza una conocida y tradicional receta.

La base del plato, compuesta por maíz, porotos, zapallo y verduras es lo menos costoso. El maíz blanco ronda los $3.200 por 300 gramos, mientras que los porotos se ubican en torno a los $3.300 en la misma cantidad. A esto se suman ingredientes como zapallo ( $1.250 ), morrón ( $3.250 ) y cebolla (unos $4.500 para una preparación estándar).

El componente más costoso sigue siendo la carne, que explica más del 60% del valor total del locro. Entre los cortes más utilizados, el pechito de cerdo ronda los $4.470 para una porción de 300 gramos, mientras que la falda se ubica cerca de los $4.440 para 200 gramos.

locro intoxicados.png Las autoridades investigan esta intoxicación masiva.

A esto se agregan productos clave para el sabor del plato, como la panceta ,que asciende a unos $8.580 por 200 gramos, y el chorizo colorado, que se consigue alrededor de $7.100 por kilo. También se suman cortes como el cuerito o ingredientes adicionales, que pueden implicar otros $3.750.

El costo total y por porción

Tomando como referencia una receta clásica para 6 a 8 personas, el costo total de una olla de locro en la ciudad de Neuquén se ubica actualmente entre los $44.000 y $47.000, según el relevamiento de precios en comercios locales.

Pese al aumento generalizado de los precios, el locro mantiene una de sus principales características: el rendimiento. Una olla puede alcanzar entre 6 y 8 porciones, lo que lleva el costo por plato a un rango de entre $5.500 y $7.500, menos de la mitad de lo que cuesta encargarlo.

Un plato tradicional que resiste

Aunque el costo de preparación creció en comparación con años anteriores, el locro sigue siendo una opción elegida para reuniones familiares o comunitarias en el marco de las fiestas patrias. Su lógica continúa vigente: una comida abundante, pensada para compartir y que, incluso con precios en alza, resulta más conveniente en formato casero que en porciones individuales compradas.

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Cuánto sale encargar locro

En promedio, el precio de las opciones ronda en $20.000 con algunas más caras, que incluyen algún extra como el envío, pan o salsa y otras opciones más baratas.

El emprendimiento Gourmet Leda, ofrece una promoción de $19.000 la porción y dos porciones por $30.000. Según reza el flyer promocional, se trata de una receta familiar "bien cargada" y "hecha con mucho amor", además de tener "ingredientes de calidad" y estar cocido "a fuego lento". Afirman que se debe encargar con anticipación y que no se hacen envíos a domicilio.

Para encargar de este emprendimiento, basta con escribir 2996264007 por whatsapp.

Otro local del centro neuquino que toma pedidos de locro para este viernes 1 de Mayo es Panadería Mariela Arcenio, que, a pesar de su nombre, también es café y casa de comidas. Ubicado en la esquina de Belgrano y Santiago del Estero, el local ofrece una porción de "más de 600 gramos" por $25.000. También se incluyen pan de campo, salsa casera y un pastelito criollo en el combo.

En este negocio es posible encargar por whatsapp al 2994181929 como acercándose al local.