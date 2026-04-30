Avenida Mosconi: la obra cumple los plazos y se espera la llegada del asfalto

Desde la Municipalidad de Neuquén aclararon que la segunda intervención sobre los puentes carreteros podría avanzar sin cortes totales en el tránsito. Los detalles.

Los automovilistas que hoy utilizan un desvío para ir desde Neuquén hacia Cipolletti a través del puente carretero podrían empezar a circular sobre la Avenida Mosconi ya asfaltada en las próximas semanas. Desde la Municipalidad de Neuquén aclararon que se están cumpliendo los plazos de obra estipulados y esperan que la segunda intervención en sentido Cipolletti a Neuquén no requiera un corte total de tránsito.

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola , explicó que en ese margen de la ruta ya alcanzaron el nivel de imprimación y que resta instalar cinco cañeros que pasarán por debajo de la calle. "Venimos cumpliendo el plazo de 60 días que habíamos anunciado y calculo que en dos semanas ya podríamos avanzar con la carpeta asfáltica", dijo sobre la primera intervención en la zona de los puentes.

En diálogo con LM Neuquén, el funcionario indicó que, una vez que se permita la circulación en ese margen de la Mosconi, los autos ya no tendrán que hacer los devíos por la calle Aguado y Lázaro Martín porque podrán circular por el sector habilitado para cruzar hacia Cipolletti. "Todavía no tenemos una fecha concreta pero lo vamos a comunicar en los días previos", aclaró.

Mientras culminan los trabajos en ese margen de la avenida, la Municipalidad ya avanza con tareas en el sector opuesto: en el sentido que va desde Cipolletti hacia Neuquén. "Ya estamos delimitando la zona, ya se hizo el fresado, se retiró el pavimento y en adelante vamos a delimitar y demoler", dijo y agregó que el objetivo es reducir los carriles de circulación pero no interrumpir completamente el tránsito en el sector.

Mariano Gaido Pluviales-2 El intendente Mariano Gaido en la obra de la Avenida Mosconi en los pluviales.

Por otro lado, agregó: "En la zona central también ya estamos trabajando en la excavación para instalar las bases del viaducto" , ya que esta parte de la obra, conocida como Etapa 6, contará con una viaducto elevado que dará continuidad a los puentes para circular de este a oeste o viceversa, mientras que los caminos perpendiculares conectarán la ciudad de norte a sur a nivel de la ciudad.

De este modo, hay tres frentes simultáneos para la etapa 6: el sentido hacia Cipolletti a punto de concluir, el sentido hacia Neuquén que comenzará en pocas semanas sin interrumpir el tránsito de forma total y una etapa central, que avanza con la excavación y con dos tipos de pilotes que soportarán el viaducto.

Dron Avenida Mosconi 15_4 (3)

"Los pilotes tienen 17 metros de profundidad y se calculan en base a la estructura que soportan", explicó Nicola y agregó: "Algunos pilotes se hincan y otros se construyen in situ, con una excavación que luego lleva una estructura de hierro que se hormigona, según el tipo de suelo al que se adaptan".

A estos pilotes se suma también un cabezal que unifica todos los pilotes al nivel del pavimento y, más arriba las columnas y vigas que sostendrán el viaducto. "Ya comenzó la construcción de las vigas en las fábricas del proveedor. Son un total de 90 vigas sobre las que luego se arma la carpeta asfáltica", añadió.

Nicola adelantó que la semana que viene comenzará también la intervención de la Avenida Mosconi entre Linares y Primeros Pobladores. "En esa zona hay pocos cruces de la Mosconi, solo hay uno cada 300 metros", dijo y sumó: "Los vamos a mantener, y entre ellos se arman las zonas de trabajo, por lo que no debería haber complicaciones al tránsito por la obra".

El impacto de las obras en el tránsito

El secretario aseguró que las obras no generaron complicaciones de tránsito en las calles colectoras a la Avenida Mosconi, que siguen habilitadas con un flujo ágil. Sin embargo, señaló que la mayor preocupación de la Municipalidad de Neuquén es habilitar dos nuevos cruces, en las calles Láinez y Leguizamón, para permitir la conexión entre el sur y el norte de la capital.

"El tema más urgente es abrir esos cruces. En Láinez había un pluvial muy profundo que nos obliga a pasar los cañeros para la infraestructura eléctrica a 4 metros de profundidad. Es algo muy complejo en lo que estamos avanzando", afirmó.

SFP Mosconi obra en el cruce de la avenida una mano Sebastián Fariña Petersen

Por otro lado, también buscan abrir un cruce en calle Nordestrom, que antes no cruzaba la Mosconi. "Ahí tenemos un conducto cloacal muy grande y estamos construyendo uno idéntico al lado para tener de reserva por si pasa algo", dijo sobre los pasos que permitirán circular en la capital con mayor fluidez.

En el caso de los puentes carreteros, Nicola aseguró que se notan más demoras para circular pero únicamente en las horas pico. "Es algo que ya ocurría, los que cruzan ahora el puente en hora pico tardan cinco o diez minutos más, pero es un viaje que ya tenía demoras por la cantidad de vehículos que transitan", dijo y aclaró que "esa situación cambia totalmente cuando se circula a otros horarios o los fines de semana".

proyecto mosconi El proyecto de la avenida Mosconi es el más grande en obra pública de la icudad de Neuquén.

A ese punto, agregó que esa situación podría mejorar una vez que culmine la obra completa. "La Mosconi la teníamos que hacer sí o sí porque su función más importante es la gestión pluvial, pero también va a contribuir a mejorar el tránsito porque va a tener cuatro carriles y uno de estacionamiento por mano", señaló.

"Una vez que esté concluida la obra, va a haber cruces en todas las esquinas con semáforos inteligentes y la prohibición de girar a la izquierda, lo que va a bajar mucho los tiempos en rojo y va a mejorar la onda verde", recordó.

Cómo sigue la zona Linares - Gatica de la Avenida Mosconi

Mientras avanzan los trabajos en los puentes carreteros, la etapa en la zona de la Avenida Olascoaga sigue en marcha. Nicola recordó que "los plazos de obra no van a modificarse, únicamente para acortarlos" y recordó que en Neuquén capital "no tenemos veda climática como sí pasa en las rutas de la cordillera".

Además de aclarar que las temperaturas bajo cero sólo obligan a los contratistas a reordenar las tareas, señaló que también están llegando muchos materiales para continuar con el proyecto y reducir los plazos de finalización.

Obra Mosconi (5)

"En el sector que va Linares Gatica, lo que era remover infraestructura vieja ya se hizo, sólo entre Chubut y Linares seguimos con algunas tareas pero porque el material que tenemos que sacar se va a reutilizar en la obra", dijo y agregó: "Estamos muy próximos a llegar a nivel de la base. LLevamos más del 50% con imprimación, que se riega con asfalto y está listo para colocar la carpeta asfáltica".

Aunque Nicola aclaró que "todavía tenemos un mes más para empezar con alguna cuadra de asfalto", recordó que el proyecto atraviesa hoy una etapa menos visible para los que transitan por la zona, pero igual de importante. "Al principio se veía mucho movimiento, que hoy no se ve porque se está trabajando en la infraestructura subterráneo", señaló.

CAÑO ROTO- AVENIDA MOSCONI-3 Gentileza EPAS

La instalación de los cañeros y el desarrollo del boluverd central con su infraestructura eléctrica representan también el desafío de sostener no sólo el flujo vehicular sino la provisión de servicios. "Ya nos pasó dos veces de encontrarnos con caños de agua que no estaban declarados", dijo y aclaró que "evitar la interrupción del trásito y los servicios es siempre nuestra prioridad".