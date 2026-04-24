Claudio Domínguez disparó contra un funcionario nacional por la obra de la Avenida Mosconi: "Un caradura"

El diputado provincial del MPN defendió los avances sobre la ex ruta 22 que buscan mejorar la conectividad, hacer más fluido el tránsito y la circulación.

A través de un posteo en sus redes sociales, el legislador del MPN, Claudio Domínguez , salió al cruce del director de Vialidad Nacional del distrito Neuquén, Javier Cerda , a quien le criticó su anuncio de una charla sobre la obra de la Avenida Mosconi bajo el título de "¿Obra planificada?". Sin pelos en la lengua lo calificó de "caradura".

"Él de planificación de obra no sabe porque hasta ahora ha hecho cero obras en su gestión de Vialidad Nacional. Realmente un caradura. Le explico a este director de Vialidad Nacional que la Avenida Mosconi por su puesto fue una obra planificada durante muchos años y que también se trabajó con los frentistas", expresó el diputado.

El cruce de Domínguez se da mientras la obra en la Avenida Mosconi avanza y se convierte en uno de los proyectos más ambiciosos en materia de infraestructura urbana. La iniciativa busca ordenar el tránsito, mejorar la conectividad y reducir los históricos embotellamientos que afectan a miles de vecinos que circulan a diario por ese corredor estratégico.

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En su publicación, Domínguez cuestionó duramente al funcionario nacional por lo que consideró una mirada “alejada de la realidad local”. Según expresó, las decisiones sobre obras de este tipo no pueden tomarse desde escritorios en Buenos Aires sin contemplar las necesidades concretas de la región.

El diputado defendió la intervención que lleva adelante el municipio de Neuquén y remarcó que se trata de una obra necesaria para acompañar el crecimiento urbano y productivo del área metropolitana. En esa línea, planteó que la postura de Vialidad Nacional podría implicar trabas burocráticas o incluso un freno a los avances ya realizados.

Críticas al gobierno nacional

Domínguez, alineado con la gestión provincial, insistió en que las decisiones deben priorizar las necesidades de los neuquinos. En su posteo, dejó entrever que las críticas del funcionario nacional no solo son desacertadas, sino que podrían responder a una lógica centralista que no contempla las particularidades del interior.

Además, el diputado puso el foco en la importancia de no frenar obras que ya están en marcha y que cuentan con financiamiento propio. Según su visión, cualquier intento de interferencia podría perjudicar directamente a los vecinos, que son quienes sufren a diario los problemas de tránsito y conectividad.

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"Por supuesto que habrá a traer inconvenientes, por la magnitud de la obra. Es una obra histórica para la ciudad de Neuquén, que se va hacer en tiempo récord. en un año desde el puente carretero hasta la calle Gatica. Se va a trabajar día y noche, algo que tal vez no sucede a nivel nacional", provocó el diputado, y luego remató: "Le pregunto a esta persona alguna vez va a entender lo que es gestionar un metro de ruta, porque hasta ahora viene haciendo cero".

Domínguez convocó a Cerda a concretar varias obras como la extensión del Tren del Valle hasta Senillosa, o reparar la Ruta entre Roca y Cipolletti, o la ruta 151, o la ruta 40. "Porqué no se dedica a trabajar porque si no yo voy a creer que está en Vialidad Nacional solo para cobrar un sueldo. Señor Cerda usted no solo se dedica a no hacer sino a criticar a los que hacen", afirmó.