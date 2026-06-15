La propuesta organizada por Cordecc busca impulsar el trabajo de crianceros locales en la previa del Día del Padre y los partidos de la Selección argentina.

Asado mundialista: habrá venta de chivitos y corderos en el Mercado Concentrador

Con la llegada del Día del Padre y los primeros partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026 , el Mercado Concentrador de Neuquén volverá a convertirse en escenario de una de las propuestas gastronómicas más esperadas: la Feria del Chivito y el Cordero , organizada por la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc).

La actividad se realizará este j ueves 18 y viernes 19 de junio, de 13 a 17 , y ofrecerá productos regionales provenientes del norte neuquino , elaborados por crianceros y productores locales.

La propuesta apunta especialmente a quienes ya comienzan a organizar reuniones familiares, asados y encuentros entre amigos para celebrar el Día del Padre o acompañar los partidos de la Selección argentina en el Mundial .

Durante las dos jornadas habrá venta de chivitos, corderos y escabeches artesanales elaborados con materias primas típicas de la región. Desde Cordecc destacaron que la feria busca no solo acercar productos de calidad a los consumidores, sino también fortalecer el trabajo de los productores del Norte Neuquino.

ON - Chivitos Carol (2) Omar Novoa

“Es una excelente oportunidad para llevar a la mesa productos con identidad neuquina y acompañar ocasiones especiales que invitan al encuentro familiar”, señalaron desde la organización.

Productos regionales y apoyo a los crianceros

La Feria del Chivito y el Cordero se convirtió en los últimos años en una propuesta muy buscada por vecinos de Neuquén capital y alrededores, especialmente en fechas vinculadas a celebraciones familiares.

El atractivo principal radica en la posibilidad de acceder a carne producida en el norte provincial, reconocida por su calidad y por el sistema tradicional de crianza que caracteriza a la región.

Venta de chivos y corderos en el mercado concentrador (8) Maria Isabel Sanchez

Los chivitos y corderos que se comercializarán durante la feria provienen de crianceros del Alto Neuquén, una actividad histórica que forma parte de la identidad cultural y económica del interior provincial.

Además de las piezas frescas, también habrá escabeches artesanales elaborados con productos regionales. Según informaron desde Cordecc, los precios establecidos para esta edición serán:

Chivito del Alto Neuquén: 160.000 pesos la pieza, con un peso promedio de entre 9 y 10 kilos.

Cordero del Alto Neuquén: 170.000 pesos la pieza, con un peso promedio de entre 15 y 17 kilos.

Escabeche de chivo y ajo: 15.000 pesos el frasco de 360 gramos.

Reservas anticipadas

Debido a la alta demanda que suele registrarse en este tipo de ferias, desde la organización recomendaron realizar reservas anticipadas para garantizar disponibilidad.

Los pedidos pueden hacerse a través del WhatsApp 2942-469860 y no habrá límite de unidades para quienes realicen encargos previos. La reserva permitirá a los compradores asegurarse las piezas antes de la venta presencial y evitar inconvenientes por falta de stock.

Venta de chivos y corderos en el mercado concentrador (2) Maria Isabel Sanchez

“De esta manera los compradores podrán asegurarse su pedido antes de acercarse al Mercado Concentrador”, indicaron desde Cordecc.

La feria llega en un momento donde muchas familias neuquinas comienzan a organizar encuentros vinculados tanto al Día del Padre como a la expectativa por los partidos de la Selección Argentina.

En ese contexto, desde el organismo provincial remarcaron que la propuesta busca recuperar también el valor del encuentro alrededor de la comida regional. “El objetivo es acompañar esas ocasiones especiales que invitan a reunirse entre familiares y amigos”, señalaron.

Todos los medios de pago

Otro de los puntos destacados por la organización es que durante ambas jornadas se aceptarán distintos medios de pago para facilitar las compras. Los consumidores podrán pagar con tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias bancarias.

Venta de chivos y corderos en el mercado concentrador (3) Maria Isabel Sanchez

La feria se desarrollará en las instalaciones del Mercado Concentrador Neuquén y se espera una importante concurrencia de vecinos, como suele ocurrir en cada edición.

Desde Cordecc invitaron a toda la comunidad a acercarse y apoyar a los productores del norte provincial.

“Además de disfrutar de sabores típicos del Alto Neuquén, quienes compren estarán acompañando el trabajo de los crianceros de la región”, destacaron.