Brutal golpiza a la salida del boliche: policías atacaron a un joven y las cámaras registraron todo

Denuncian que tres agentes de la Policía lo golpearon con puños y patadas en la vereda del local nocturno. El joven presentó lesiones en la cabeza y los brazos.

Un feroz episodio de violencia policial se registró este domingo a la madrugada a la salida de un boliche en Centenario . Tres agentes de la Policía del Neuquén protagonizaron una brutal golpiza contra un joven, cuando un oficial derribó a la víctima y comenzaron a atacarlo con golpes de puño y patadas . La Fiscalía comenzó una investigación para identificar a los agentes que protagonizaron la agresión y establecer eventuales responsabilidades.

Las cámaras de seguridad de una gomería lindera al local bailable registraron toda la secuencia de la agresión, cuando uno de los agentes derribó al joven, provocando que cayera a la vereda. Una vez en el suelo, tres agentes comenzaron a atacarlo con golpes en la cabeza y en el tórax , mientras otro le pega patadas en la espalda, torso y en los brazos.

Según la denuncia radicada por la víctima y su amigo, ambos ingresaron al local bailable llamado "Jangeo" y cerca de las 5:30 fueron retirados de forma violenta por el personal de seguridad. El joven afirmó que recibió un golpe en el estómago y eso provocó que quede en posición fetal, cubriéndose el rostro con sus manos.

"Al querer divisar de quien se trataba, le propinaron un golpe en el rostro, seguido de golpes que provocaron que se caiga a la vereda, quedando debajo de la baranda del local bailable y luego movilizándose hacia la vereda continua" indica la denuncia.

El segundo joven sostuvo que también fue reducido por el personal de seguridad y golpeado mientras era conducido hacia la salida. Una vez en la vía pública, aseguró que continuó la agresión pero no logró identificar si los atacantes eran policías, integrantes de la seguridad privada del local bailable o ambos. Además, la golpiza no quedó registrada en ninguna cámara de la zona.

Tres empleados de seguridad lo golpearon en el estómago, tórax y le pegaron patadas

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, uno de los denunciantes encontró a su amigo tendido sobre la vereda y aseguró haber visto a tres efectivos policiales efectuándole una paliza. Los nervios del momento no permitieron que filme el episodio, pero la agresión quedó registrada en las cámaras de seguridad de la gomería lindera llamada "El Mapuche".

La brutal secuencia muestra cómo uno de los agentes toma del pantalón a la víctima para que no se levante, mientras los otros agentes le propinaban patadas en el estómago y torso al joven. Las imágenes reflejan a dos policías más que observaron la agresión pero no se sumaron al ataque.

Los jóvenes fueron asistidos en el hospital Natalio Burd, donde se constataron las lesiones.

Incluso, el video registra el momento en que los tres agentes golpeaban a la víctima en el suelo, cuando varios jóvenes que salían del boliche detuvieron su marcha y observaron la escena. Ante la mirada atenta de los testigos, los efectivos cesaron la agresión.

Los jóvenes fueron asistidos en el Hospital Natalio Burd

El joven no respondió durante unos minutos, esto se refleja cuando uno de los agentes lo tomó del brazo, intentando que se reincorpore pero la víctima al intentar levantarse cae nuevamente al suelo, probablemente por el dolor que le produjo la agresión.

Los jóvenes fueron trasladados al Hospital Natalio Burd donde recibieron asistencia médica, posteriormente presentaron los certificados de los profesionales de la salud, donde quedaron documentadas las lesiones sufridas. Durante sus declaraciones también brindaron descripciones físicas de los agresores y explicaron que están en condiciones de reconocer a algunos de ellos.

Fiscalía ordenó el secuestro de las cámaras del lugar y conocer la nómina del personal de seguridad

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Genérica, que ordenaron las primeras medidas judiciales. La asistente letrada Noelia Stillger solicitó la búsqueda de cámaras del lugar, secuestrar los registros fílmicos de interés y realizarle una entrevista al propietario del boliche para conocer la nómina del personal de seguridad que se encontraba trabajando la noche del ataque.

Además, requirió un oficio a la Dirección de Servicios de Policía Adicional para identificar a los efectivos que cumplían funciones en el lugar esa noche. El objetivo es identificarlos formalmente en el marco de la investigación y determinar su eventual participación en la agresión.

Como parte de las medidas de prueba, la Fiscalía también solicitó que el registro audiovisual aportado por los denunciantes sea enviado mediante WhatsApp para preservar la evidencia e incorporarla como prueba en la causa judicial.