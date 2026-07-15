Brutal agresión de tres mujeres a una joven a la salida de un boliche: todo quedó grabado

La víctima se encuentra en terapia intensiva con múltiples fracturas y traumatismo de cráneo. El testimonio de la madre de la víctima.

Leila fue brutalmente atacada a la salida del boliche y luego chocó en su moto. Se encuentra en terapia intensiva.

Una brutal golpiza dejó a una joven de 24 años al borde de la muerte. La víctima fue atacada por tres mujeres a la salida de un boliche y, pocos minutos después, sufrió un grave accidente de tránsito cuando regresaba a su casa. El hecho quedó registrado en un video .

La joven atacada fue identificada como Leila Fernández, quien continúa bajo estricto control médico en el Hospital Escuela General José Francisco de San Martín de Corrientes. Se encuentra en terapia intensiva.

Su madre, Vanesa Fernández, aseguró que la joven permanece estable, aunque con múltiples lesiones de gravedad, y reclamó que el ataque no quede impune.

En declaraciones a la prensa local, la mujer contó cómo se encuentra la joven: “Ayer la pude ver, está en terapia intensiva. Según el último informe que me dieron, está todo igual, no empeoró su situación”, expresó.

De acuerdo con lo que relató, su hija presenta múltiples politraumatismos, fracturas en la cara, lesiones en un pulmón, costillas fracturadas, la clavícula rota y un importante traumatismo de cráneo. “Lo peor lo tiene en la cabeza. Ahora le deben fijar el hueso maxilar”, explicó.

La agresión ocurrió durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026. Al salir del boliche ubicado sobre la Costanera Sur de Corrientes, Leila y una amiga fueron interceptadas por tres mujeres.

Un accidente después de la brutal agresión

Vanesa se refirió a la violencia de la agresión que sufrió su hija durante la madrugada del domingo. “Podrían haberla matado con tantas patadas en la cabeza”, afirmó.

Según contó, después de la golpiza su hija abandonó el lugar completamente desorientada. “Después del ataque salió desesperada y tuvo un accidente”, sostuvo.

Después del ataque, la joven circulaba en motocicleta cuando chocó contra un camión, un impacto que agravó aún más su estado de salud.

Según contó la mamá de la víctima, Leila alcanzó a escribirle desde el hospital y le contó que conocía a las agresoras del colegio. Además, una amiga de la víctima también le confirmó que hacía muchos años que no mantenían contacto con ellas.

El video de la brutal agresión

Un video que comenzó a circular en las últimas horas muestra el momento en que la joven quedó tendida en el suelo, mientras recibía violentas patadas en la cabeza.

Luego logró escapar del lugar en estado de shock y con dificultades para ver, ya que durante la pelea le habían roto los anteojos. Fue entonces cuando, mientras regresaba en moto, chocó contra un camión.

El director del Hospital Escuela, José Alberto Romero, señaló: “Está en terapia intensiva por la cantidad de lesiones que presenta, pero dentro de todo se encuentra estable”.

La primera denuncia fue realizada por la amiga que acompañaba a Leila esa noche. Más tarde, la madre amplió la presentación judicial y entregó a la Justicia los videos del ataque que comenzaron a circular en las redes sociales.

Asimismo, aseguró que las presuntas agresoras ya habrían protagonizado otros episodios de violencia. “Hay muchos videos de peleas de ellas. Son las mismas que golpearon y dejaron nocaut a una señora a la salida de otro boliche”, denunció.

Luego de que el caso tomara estado público, el boliche donde se produjo la agresión difundió un comunicado en el que confirmó que las tres mujeres involucradas fueron identificadas y quedaron inhabilitadas de manera permanente para ingresar al establecimiento.