La mujer iba a bordo de una camioneta Honda CR-V. El momento exacto del brutal accidente quedó registrado.

Empezó a manejar marcha atrás en pleno festejo por el triunfo de la Selección y provocó un brutal choque.

Un insólito e impactante accidente ocurrió este martes por la tarde el la autopista Panamericana, en Buenos Aires, durante los festejos por el triunfo de Argentina ante Egipto que le dio la clasificación a cuartos de final.

Un auto que daba marcha atrás fue impactado de lleno por otro que avanzaba por el carril rápido en sentido correcto.

El incidente se registró a la altura del kilómetro 40 del ramal Campana, sentido a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de la localidad bonaerense de Benavidez. Según la información oficial, fue protagonizado por una mujer a bordo de una camioneta Honda CR-V y un auto Volkswagen Vento, conducido por un hombre.

Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer se habría pasado de una salida ubicada metros más atrás e intentaba retroceder para retomarla. Aunque dos autos previamente lograron esquivarla, fue embestida de lleno por el Vento que circulaba por el carril rápido.

Un video filmado por una persona que estaba sobre el puente muestra el momento exacto en el que se da el brutal impacto.

Como consecuencia del impactante choque, la conductora -que se encontraba en estado de shock- fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital Municipal de Garín, al igual que el automovilista. Ambos presentaban heridas leves.

Gran demora tras el brutal accidente

El accidente obligó a interrumpir dos carriles en ese tramo de la Panamericana, lo que generó importantes demoras en la circulación mientras trabajaban los equipos de emergencia y personal de la concesionaria vial.

En el operativo participaron efectivos de la comisaría 3° de Garín y equipos de emergencia. La Policía Científica no intervino en el lugar y la causa quedó caratulada como lesiones culposas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Escobar, que intenta determinar por qué la camioneta comenzó a circular en reversa sobre una de las autopistas con mayor circulación del país.

Murió una nena tras un choque en Panamericana: era hija de un músico de Rodrigo Tapari

Dos semanas atrás, un trágico choque en Panamericana terminó con la vida de una nena de dos años. La pequeña, identificada como Aiona Toloza, era hija de un músico de la banda del cantante Rodrigo Tapari, quien expresó su acompañamiento a la familia y anunció la suspensión de los shows previstos para hoy.

El accidente de tránsito ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro se produjo cuando el Volkswagen Gol en el que se trasladaba la familia habría sufrido un desperfecto mecánico y quedó detenido sobre el segundo carril rápido de la autopista. En ese momento fue impactado desde atrás por un Renault Captur.

Debido a la violencia del impacto, la parte trasera del auto familiar sufrió importantes daños. Aiona, que viajaba en el asiento trasero, fue la más afectada y falleció en el lugar.