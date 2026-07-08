La cábala viral de Lautaro Martínez: este es el ritual que se conoció tras el triunfo de la Selección Argentina

La Argentina volvió a delirar con otro triunfazo de la Scaloneta en el Mundial 2026 . Es que gracias a una remontada histórica frente a Egipto y logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Y, como siempre luego de un partido así, salen a la luz detalles del equipo que llaman la atención. En este caso, la curiosidad es protagonizada por Lautaro Martínez que volvió a poner el foco en las creencias que acompañan al delantero cada vez que entra a la cancha.

La Argentina perdía 2 a 0 y reaccionó en los últimos 11 minutos del tiempo reglamentario para dar vuelta el resultado y quedarse con una agónica victoria por 3 a 2. Tras el encuentro, durante las entrevistas, las cámaras captaron que el goleador llevaba una estampa de la Virgen de Luján , patrona de nuestro país, dentro de una de sus canilleras .

El detalle de la canillera de Lautaro Martínez rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde cientos de usuarios interpretaron el gesto como una muestra de fe y una manera de buscar protección antes de afrontar su participación en una nueva Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina .

Sin embargo, no fue el único amuleto que el futbolista dejó ver. En una foto que compartió en Instagram su esposa, Agustina Gandolfo, tras el triunfo, quedó al descubierto otro detalle que llamó la atención. En la imagen se los puede ver abrazados y a punto de besarse en una de las tribunas del Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Sin embargo, hubo un elemento que despertó especialmente la curiosidad de sus seguidores: tanto Lautaro como Agustina lucen una cinta roja. Mientras él la lleva atada en el tobillo derecho, ella la usa en la muñeca.

El accesorio, que para muchas personas funciona como un amuleto de protección contra las malas energías o la envidia, generó todo tipo de comentarios entre los fanáticos, que no tardaron en remarcar la coincidencia en las redes sociales. Durante el partido contra Jordania por la fase de grupos, tras convertir el segundo gol, Lautaro Martínez tuvo un gesto que tampoco pasó inadvertido.

El otro gesto del delantero que captó la atención del público

El delantero del Inter de Milán se sacudió los brazos y el cuerpo como si se quitara algo de encima y luego se persignó. Según la interpretación de quienes conocen este tipo de rituales dentro del mundo del fútbol, el movimiento estuvo relacionado con una limpieza espiritual y un agradecimiento. Los futboleros lo interpretan siempre a ese gesto de la siguiente manera: "se sacó la mufa".

Recordemos que Lautaro Martínez arrastraba una racha adversa con la Selección Argentina desde el Mundial de Qatar 2022, donde no había podido convertir durante ningún partido. Su único festejo había sido en la definición por penales frente a Países Bajos, con un remate decisivo en los cuartos de final. En este Mundial si pudo anotar, de penal ante Jordania. Pero ayer tuvo su aporte más que importante con la asistencia en el gol de Enzo Fernández que selló el triunfo argentino ante Egipto.