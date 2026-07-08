Cuáles fueron las críticas sobre "La Odisea", la esperada película de Christopher Nolan

La Odisea : combina grandes figuras del cine con una historia clásica que genera grandes expectativas en el público cinéfilo.

La expectativa que rodea a cada nueva película de Christopher Nolan volvió a quedar demostrada tras la primera función oficial de La Odisea (The Odyssey) . Luego de su premiere mundial, comenzaron a conocerse las primeras reacciones de periodistas especializados y críticos de cine, quienes coincidieron en destacar la magnitud del proyecto y anticiparon que el director británico vuelve a marcar un antes y un después dentro del cine contemporáneo.

Las opiniones publicadas en redes sociales describen a la producción como una experiencia cinematográfica de enorme escala, con una puesta en escena impactante y un enfoque que sorprende incluso a quienes siguen de cerca la carrera del realizador de Oppenheimer e Inception. Para muchos especialistas, la adaptación del clásico poema épico griego logra combinar espectáculo, reflexión y una ambición técnica pocas veces vista en la pantalla grande.

En esta oportunidad, Nolan lleva a la pantalla una reinterpretación del viaje de Odiseo, incorporando su sello narrativo y visual para construir una historia donde la aventura convive con preguntas filosóficas y dilemas humanos. Uno de los aspectos más destacados por la crítica fue el uso de cámaras IMAX de 70 milímetros , una tecnología que potencia la dimensión visual de cada escena y que, según quienes asistieron a la premiere, convierte la película en una experiencia especialmente pensada para disfrutarse en salas de gran formato.

Pero la innovación no termina allí. Diversos especialistas remarcaron que el director explora por primera vez elementos propios del cine de terror y del body horror para representar a las criaturas de la mitología griega, un recurso que aporta una identidad completamente nueva dentro de su filmografía.

Las primeras críticas coinciden en que se trata de una experiencia cinematográfica única

Entre las primeras voces en pronunciarse estuvo Mariano Ojeda, periodista de C5N y especialista en cine, quien expresó: "Me gustó mucho. Épica nivel Nolan y mucho más. Gigante en todos los sentidos, con un grandísimo trabajo de Matt Damon y, cuando juega al body horror, algo nuevo en el director, le sale increíble".

PRIMERAS IMPRESIONES DE #LAODISEA.

Me gustó mucho. Épica nivel Nolan y mucho más. Gigante en todos los sentidos, con un grandísimo trabajo de Matt Damon y, cuando juega al body horror, algo nuevo en el director, le sale increíble. ¡Mírenla en IMAX! pic.twitter.com/jWL2rYm6uK — Mariano Ojeda (@MarianoOjeda_) July 6, 2026

Steven Weintraub, de Collider, también manifestó su entusiasmo y escribió: "es INCREÍBLE". Luego amplió su valoración asegurando: "Estoy realmente alucinado con esta película. Todo, desde las actuaciones impecables hasta la forma en que Nolan abraza lo sobrenatural, es simplemente perfecto. Si puedes, véala en IMAX 70mm. Es una experiencia alucinante".

Christopher Nolan’s ‘The Odyssey’ is INCREDIBLE.



I'm really blown away by this film. Everything from the flawless performances to the way Nolan embraces the supernatural is just perfect.



If you can, SEE IT IN @IMAX 70mm. It’s a jaw dropping experience.



It'll be great… pic.twitter.com/UXEAjF8cKk — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 6, 2026

Por su parte, David Ehrlich, crítico de IndieWire, encontró conexiones con el trabajo anterior del realizador y definió la película como una "secuela sorprendentemente natural (y menos desesperanzadora) de Oppenheimer sobre un hombre atormentado por desafiar a los dioses y condenar a la civilización... IMAX obviamente inmenso. El acto final recompensa el viaje".

The Odyssey: a surprisingly natural (and less despairing) Oppenheimer follow-up about a man haunted by defying the gods & dooming civilization - this one fights to avenge his own hubris. IMAX obviously immense. too clunky to be S-tier Nolan, but the last act rewards the journey. — david ehrlich (@davidehrlich) July 6, 2026

Andrew J. Salazar, de DiscussingFilm, también dejó una valoración muy positiva al señalar: "Un logro impresionante. Presume de escenas espectaculares y aterradoras que parecen Christopher Nolan abrazando por completo los horrores de la mitología griega... Nolan utiliza la antigua historia de Odiseo como un canal para cuestionar qué se necesitaría para que verdaderamente perdonemos nuestros pecados pasados. El final me dejó elevándome con esperanza".

THE ODYSSEY is a staggering achievement. It boasts spectacular & even terrifying set pieces that feel like Christopher Nolan fully embracing the horrors of Greek mythology. Yet, how he tastefully recontextualizes the story for the modern day is what has kept my head buzzing (1/2) pic.twitter.com/x1GJbwSOEK — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) July 6, 2026

Matt Damon, Anne Hathaway y Robert Pattinson reciben elogios por sus interpretaciones

Además del despliegue técnico y visual, otro de los aspectos que más llamó la atención de la prensa especializada fue el nivel interpretativo del elenco que acompaña a Christopher Nolan en este nuevo proyecto. Matt Damon, encargado de dar vida a Odiseo, recibió algunos de los comentarios más elogiosos de la jornada. Simon Thompson destacó su desempeño al afirmar: "Matt Damon le da todo a Odiseo en una actuación de alto voltaje que es lo mejor de su carrera", al tiempo que calificó a la película como un ejemplo de "cine impecable".

Las actuaciones de Anne Hathaway y Tom Holland tampoco pasaron inadvertidas. Erik Davis, sostuvo que "Anne Hathaway es increíble y Tom Holland demuestra que puede hacer prácticamente cualquier cosa", destacando la versatilidad de ambos dentro de una historia de enorme complejidad narrativa.

Si bien el reparto reúne a varias de las figuras más reconocidas de Hollywood, uno de los nombres que más repercusión generó tras la primera función fue el de Robert Pattinson. El actor, recordado por protagonizar The Batman, interpreta a Antínoo y, según los primeros comentarios, ofrece una de las actuaciones más impactantes del film.

Erik Davis resumió esa impresión con una frase que rápidamente comenzó a multiplicarse entre los seguidores del director: "Robert Pattinson absolutamente se robó el espectáculo para mí como Antínoo. Es tan maquiavélico, manipulador y entretenido. Se sumerge por completo en la villanía".

Con una recepción inicial prácticamente unánime, La Odisea comienza su recorrido con el respaldo de la crítica especializada y se perfila como uno de los estrenos más importantes del año. La combinación entre la ambición visual de Christopher Nolan, un elenco repleto de estrellas y una reinterpretación moderna del clásico mito griego alimenta las expectativas de un público que ya espera su llegada a los cines convencido de que está frente a uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de la temporada.