El video de Tini y el hijo de Rodrigo De Paul emocionados por el triunfo de la Selección

La sufrida victoria de Argentina ante Egipto generó un sinfín de emociones en los argentinos que celebraron en las calles el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 y confirmaron su desahogo. Aún más festejaron aquellos familiares o personas del círculo íntimo de cada uno de los jugadores que conviven con mayor presión por lo que representa cada uno de los jugadores en el sueño de los hinchas.

En las últimas horas fue Tini Stoessel , pareja de Rodrigo De Paul , quien festejó la victoria con un fuerte festejo junto a Bautista, hijo del mediocampista campeón del mundo. Emocionada, feliz, y cantando en el palco de los familiares que apoyaron a los futbolistas en un momento clave.

Horas posteriores a la victoria conseguida, la cantante lanzó un emotivo posteo en las redes sociales dedicado al jugador que es considerado "el motorcito" en la Scaloneta. "Con el corazón", escribió De Paul en un posteo que fue replicado por Tini .

La cantante compartió el posteo en sus historias de Instagram y escribió: "Te amo mi amor. Te amo Argentina", soltó. Desde inicios del certamen ecuménico de fútbol, la cantante acompaña a su pareja y aprovecha para visitarlo en los días libres con los que cuenta el plantel.

El halago de Rodrigo de Paul a Tini con una foto que revolucionó las redes: "Qué linda sos"

Hace algunos días, Tini Stoessel compartió un álbum de imágenes de su estadía en Estados Unidos durante el Mundial 2026. Entre postales de Miami, un nuevo tatuaje y momentos junto a la Selección Argentina, una fotografía con Rodrigo De Paul fue la que más repercusión generó.

La cantante volvió a captar la atención de millones de seguidores al compartir un carrusel de imágenes en sus redes sociales que resume su experiencia durante la Copa del Mundo 2026. La publicación, realizada desde su cuenta de Instagram, superó los 400 mil "me gusta" en apenas una hora y recibió cientos de comentarios de figuras del espectáculo y del fútbol. Entre las postales, la que más llamó la atención fue una romántica imagen junto a Rodrigo De Paul, con quien aparece abrazada y dándose un beso en un sector interno de un estadio.

El comentario de Rodrigo De Paul y la reacción de Antonela Roccuzzo

La primera fotografía del álbum muestra a Tini caminando de noche por una calle de Miami. Con un look relajado compuesto por una camisa negra anudada a la cintura, una cartera con estampado de cebra y una amplia sonrisa, la cantante abrió una publicación que rápidamente se volvió viral.

El primero en reaccionar fue el propio De Paul, quien comentó: "Qué linda sossss", acompañado por emojis enamorados. Poco después se sumó Antonela Roccuzzo, que dejó un breve pero contundente mensaje: "Bella", comentario que también obtuvo miles de interacciones.

Un recorrido por Miami y su experiencia en la Copa del Mundo

El carrusel funciona como una especie de diario visual del paso de la artista por Estados Unidos durante la competencia. Entre las imágenes se destacan una selfie tomada dentro de un automóvil, donde en la pantalla del vehículo puede verse la portada del álbum Pies Descalzos de Shakira mientras suena la canción "Estoy aquí".

También aparece viajando en un jet privado luciendo la camiseta argentina. Además, sumó distintas fotografías en restaurantes, caminatas por Miami y un momento junto al mar con su amiga Chloe Lopez Behar.

El nuevo tatuaje que despertó la curiosidad de sus seguidores

Otra de las secuencias más comentadas muestra a la cantante sentada en la entrada de un estudio de tatuajes de Miami, con un conjunto gris, un pañuelo en la cabeza y un vaso de matcha. Luego, una segunda fotografía revela el momento en que un tatuador trabaja sobre una de sus manos, donde ya puede observarse el diseño preparado para una nueva pieza floral. Como Tini ya posee varios tatuajes en brazos y manos, todo indica que aprovechó su estadía en Estados Unidos para sumar un nuevo diseño a su colección.

La imagen con Rodrigo De Paul que confirmó el reencuentro

Sin embargo, el momento más celebrado por los fanáticos fue la fotografía junto a Rodrigo De Paul. La imagen fue tomada durante uno de los días libres que tuvo la Selección Argentina luego del encuentro frente a Cabo Verde en el Mundial 2026. El mediocampista aprovechó ese descanso para reencontrarse con la cantante y ambos inmortalizaron el momento con un beso que rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más compartidos del día.

El reencuentro ya había sido anticipado días antes por el futbolista. Tras la victoria argentina frente a Austria publicó una imagen junto a Stoessel, acompañada por una dedicatoria que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Aliento a la selección, música, disfrute y amigos

Entre otras fotografías del carrusel, aparecen imágenes tomadas desde las tribunas de un estadio de Miami, donde puede verse la bandera argentina desplegada sobre el campo de juego. Durante el torneo, Tini siguió de cerca el recorrido de la Albiceleste y estuvo presente en distintos encuentros, entre ellos el debut frente a Argelia, el compromiso ante Jordania disputado en Dallas y otros momentos vinculados al seleccionado nacional.

El carrusel se completa con videos y escenas cotidianas de su estadía en Estados Unidos. En uno de ellos, grabado dentro de un automóvil junto a una amiga, ambas aparecen cantando "Cómo te atreves", uno de los grandes éxitos de Morat. Con este nuevo álbum fotográfico, Tini volvió a combinar música, moda, viajes y fútbol en una publicación que rápidamente dominó las redes sociales y confirmó que su presencia durante la copa del mundo fue uno de los temas más comentados por sus seguidores.