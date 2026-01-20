Se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: día elegido, lugar y lista de invitados

Pilar Smith confirmó la boda de la cantante y el futbolista de la selección y anticipó los invitados megafamosos que están en la lista.

Se casa Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: así será su boda de ensueño

Los rumores comenzaron hace un tiempo y el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está cada vez más cerca. Así lo confirmó Pilar Smith en LAM (América) quien dio detalles exclusivos sobre los preparativos de la boda del año entre la cantante y el futbolista.

Más enamorados que nunca, la pareja diseña una boda soñada que, según informó la periodista, tendrá lugar en Buenos Aires en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz. Este fue el lugar elegido por Oriana Sabatini, Jorge Lanata y Nicole Neumann, entre otros, para sellar su amor.

En cuanto a la fecha elegida trascendió que, si bien no está confirmada, será entre el 20 y el 28 de diciembre del 2026.

Smith fue por más y reveló quiénes podrían estar presentes en lo que será sin dudas la boda del año. Entre las personalidades confirmadas destacan Chris Martin, Alejandro Sanz y Lionel Messi. “Ya invitaron de palabra”, afirmaron las fuentes consultadas por el equipo de LAM.

Otra megafigura invitada a la boda

Una de las mega estrellas que podría estar presente en la celebración tanto como invitado y como parte del show es Ricky Martin. La periodista reveló que el cantante puertorriqueño hará próximamente una colaboración con Tini y este sería el motivo por el que el artista también será parte del casamiento.

Tini que ya realizó colaboraciones con Chris Martin y Alejandro Sanz se sumará ahora a reversionar el clásico “Vuelve”, un éxito de Ricky Martin publicado en 1998 correspondiente al cuarto álbum de estudio que lleva el mismo nombre.