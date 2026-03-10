El inesperado giro en la condena que afronta More Rial

Este martes se confirmó un nuevo cambio en la condena judicial de la mediática.

La situación judicial de More Rial sumó un nuevo y contundente capítulo. Este martes se confirmó que la mediática obtuvo el beneficio del arresto domiciliario , algo que solicitó en reiteradas ocasiones.

La influencer, hija del periodista Jorge Rial, estaba alojada en la Unidad 51 de Magdalena en el marco de una causa judicial en la que está imputada por su presunta participación en un robo bajo la modalidad de escruche (hurto en viviendas o comercios que se comete aprovechando la ausencia de sus moradores) ocurrido en Villa Adelina , en el partido bonaerense de San Isidro.

El hecho habría sido cometido por un grupo que ingresó a la propiedad y sustrajo distintos objetos de valor. A partir de las tareas de investigación y análisis de cámaras de seguridad, la justicia avanzó con la imputación de varias personas, entre ellas la artista.

Con esta novedad, se espera que More Rial pueda continuar el proceso judicial bajo arresto domiciliario, acompañada por su entorno familiar mientras avanza la causa.

Cómo sigue la causa

Ahora, la justicia avanzará con la recolección de pruebas para determinar si corresponde elevar la causa a juicio o disponer el sobreseimiento, según surja del expediente. En paralelo, se mantendrá el monitoreo sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas a Rial en el marco de la prisión domiciliaria, como la permanencia en el domicilio fijado y la comparecencia ante los llamados judiciales.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que se trata de una causa en desarrollo, por lo que no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

La medida de arresto domiciliario no implica una definición sobre su inocencia o culpabilidad. La Justicia podrá revisar o revocar el beneficio si se detecta incumplimiento de las condiciones impuestas.

Más personas involucradas

La mediática no es la única involucrada en causas de este tipo. En la misma línea, la semana pasada, fue detenida en Costa del Este una de las mejores amigas de More, Ayelén Agustina Soplán. Se trata de una abogada de 26 años acusada de integrar una banda que se dedicaba a cometer robos en el Partido de la Costa.

La investigación que derivó en la detención de la letrada se inició con la denuncia de un hombre de 59 años, quien relató que se había ausentado de su vivienda y, al regresar, constató que le faltaban tres millones de pesos, dólares, una PlayStation 5 y un reloj. Las puertas de la casa no presentaban signos de violencia.

En el marco del Operativo Sol a Sol, efectivos policiales interceptaron un vehículo en el que se trasladaban cinco personas, entre ellas la abogada en cuestión. En el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, pesos y dólares, y otros elementos de valor. La investigación pudo determinar que la misma banda estuvo involucrada en hurtos de las localidades de Aguas Verdes, Mar del Tuyú y Costa del Este.