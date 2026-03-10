Se supo qué pasará con la tercera temporada de En el Barro y hay sorpresas

La periodista Laura Ubfal contó detalles de los cambios que habrá en la nueva temporada de la serie de Netflix.

La serie En el Barro , el spin-off de El Marginal, se convirtió en uno de los platos fuertes de la plataforma Netflix obteniendo números destacados siendo que en su primera temporada fue Top 1 en el top global de dicha empresa en la categoría de series de habla no inglesa , mientras que la segunda tuvo buenos números con la aparición de la China Suárez entre otras figuras.

La serie ya proyecta la tercera temporada y prepara grandes cambios en la historia. En el streaming Bondi Live, la periodista Laura Ubfal dio detalles: “Cambia todo, cambian muchas cosas que no puedo contar, pero se va a una cárcel en la triple frontera”.

“Muy fuerte lo que va a pasar , con María Becerra , con Juana Molina, con las embarradas”, dijo sobre ambas actrices que participaron en la primera temporada pero no en la segunda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bondi_liveok/status/2031171836990325067&partner=&hide_thread=false INFO EXCLUSIVA DE EN EL BARRO 3



Se prende LA LINTERNA de lunes a viernes de 15:30 a 16:30hs con @laubfal @FlorCabreraGH y @agus_rey pic.twitter.com/rHm6oKgkyp — Bondi (@bondi_liveok) March 10, 2026

A su vez, Ubfal reveló que la historia continuará: “Y se va a grabar la cuarta. Todo esto es parte de lo que va a anunciar Netflix dentro de un tiempo, pero no es lo único”.

Llega "Los dinosaurios", la nueva serie documental de Steven Spielberg: hoy es el estreno que todos están esperando en Netflix

En 1993, se estrenó la ya icónica película Jurassic Park (Parque Jurásico), dirigida por Steven Spielberg. A más de 30 años del estreno de ese clásico, Spielberg se adentrará en la historia de los dinosaurios a través de una serie documental.

La nueva serie documental “Los dinosaurios” lo tiene a Steven Spielberg como productor ejecutivo y al actor Morgan Freeman como narrador principal.

jurassic-world.jpg

A más de 30 años del estreno de Jurassic Park, Spielberg se adentrará en la historia de los dinosaurios a través de una serie documental.

¿Cuándo se estrena “Los dinosaurios”, la nueva serie documental de Steven Spielberg?

La serie documental “Los dinosaurios”, producida por Steven Spielberg, se estrena el viernes 6 de marzo de 2026 en la pantalla de Netfix.

En su sitio oficial, Netflix consignó acerca de la serie “Los dinosaurios”: “Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina los 165 millones de años en que dominaron la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución”.

Asimismo, se confirmó que la serie documental “Los dinosaurios” contará con cuatro episodios y, según se desprende del tráiler presentado por Netflix, la propuesta deja en claro que incluirá un alto impacto visual y rigor científico.

Por otra parte, se supo que, a través de recreaciones avanzadas en CGI se pudieron reconstruir las distintas eras del período jurásico y cretácico. Así, las imágenes muestran desde los primeros pasos de los dinosaurios hasta su dominio absoluto del planeta.

La serie documental "Los dinosaurios" se adentra desde formas tempranas de estos animales como Marasuchus hasta gigantes como Plateosaurus o Mamenchisaurus, con un variado catálogo que mezcla celebridades del imaginario colectivo con especies menos conocidas, apoyándose en investigaciones fósiles recientes.

Así, el desfile de figuras reconocibles sirve para que el espectador establezca diferencias entre estegosaurios y anquilosaurios como blindados naturales, depredadores como Allosaurus y el inevitable Tyrannosaurus rex como ícono. Asimismo, también se asoma el mundo marino, con grandes cazadores del océano prehistórico, y relata el puente hacia lo que quedó vivo, con criaturas emplumadas que recuerdan que la extinción no fue un punto final.

En cierta ocasión, Spielberg reflexionó sobre Jurassic Park: "No me avergüenza decir que con 'Parque Jurásico' sólo intentaba hacer una buena secuela de 'Tiburón'. En tierra. Es descarado, puedo decirlo ahora." Ahora, como productor ejecutivo, retoma el tópico sobre la vida de los dinosaurios en nuestro planeta.

Los-dimosaurios

La serie documental “Los dinosaurios”, producida por Steven Spielberg, se estrena el viernes 6 de marzo de 2026 en la pantalla de Netfix.

Junto con la serie “Los dinosaurios”, en 2026 se estrenará la nueva película de Steven Spielberg

Si bien la serie documental “Los dinosaurios” se estrenará en la pantalla de Netflix el 6 de marzo de 2026, Steven Spielberg -en su rol de director- se encuentra trabajando en el estreno de su nuevo largometraje de ciencia ficción: El día de la revelación.

El día de la revelación -la última película de Spielberg- llegará a la pantalla grande en junio de 2026 y contará con las actuaciones de Emily Blunt (La chica del tren), Josh O'Connor (la serie The Crown), Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, entre otros.