Por qué Wanda Nara vende su mansión y cuánto cuesta

La conductora de MasterChef Celebrity puso en venta una propiedad en un exclusivo barrio privado en el Tigre.

Wanda Nara tomó una importante decisión en su vida al poner en venta la lujosa casa que tiene en el country Santa Bárbara (Tigre) que obtuvo luego de que Maxi López se la ceda en un conflicto donde no pagaba la cuota alimentaria. No será una tarea fácil debido al imponente valor que tiene la propiedad con un sinfín de comodidades.

Cabe recordar que en la historia amorosa entre Nara y Mauro Icardi f ue el escenario de una fuerte polémica debido a que el jugador tuvo que ser desalojado del lugar en diciembre del 2024 por un operativo policial. Luego de eso, Wanda volvió a utilizar ese domicilio como un lugar par pasar los fines de semana.

La casa es soñada: está ubicada en un lote de 2200 metros cuadrados y tiene 600 m² cubiertos . No solo eso, sino que también tiene salida al lago.

Casa Wanda venta

Las principales comodidades

-Living principal con hogar a leña

- Comedor con vista abierta

- Family room

- Escritorio

- Cocina con isla central

- Espacios para reuniones y actividades familiares

Casa Wanda venta 1

Casa venta Wanda 3

"A los tres meses era cornuda": Wanda Nara dejó mal parado a Maxi López en Masterchef

En la etapa final de MasterChef Celebrity (Telefe), los participantes se esfuerzan al máximo para impresionar al jurado, pero también surgen momentos de humor e intercambio personal. Ayer, Wanda Nara sorprendió al público y a sus compañeros al recordar una promesa incumplida de su expareja Maxi López, generando risas y comentarios en el set.

Todo comenzó cuando los competidores comentaban promesas que habían hecho durante el programa. Ian Lucas se sumó al tema y preguntó por compromisos pendientes, lo que llevó al exfutbolista a consultarle a la conductora: “¿A vos te hicieron alguna vez una promesa, Solange?”. La presentadora respondió sin filtro: “Muchas, incumplidas todas”, dejando claro que algunas experiencias de su pasado aún generan diversión y anécdotas.

La curiosa promesa que Maxi López no pudo cumplir

Marixa Balli quiso profundizar y preguntó si alguna promesa la involucraba directamente. La animadora apuntó sin dudar: “Sí, Maxi. Fidelidad hasta que me muera. Tres meses y ya era cornuda”. La frase provocó carcajadas en el estudio y un inesperado intercambio entre la modelo y el ex delantero de River. El atacante replicó con ironía: “La letra chiquita, sabés cómo me llevó puesto, como el tsunami en Japón. 11 contenedores se llevó”, provocando más risas entre los presentes.

El diálogo continuó con referencias a objetos personales y carteras que habrían quedado en Turquía. Cachete Sierra consultó por las inversiones de Wanda, y la empresaria confirmó que sí había dejado pertenencias fuera del país. Evangelina Anderson y Balli se sorprendieron al escuchar que algunas de esas carteras podrían estar siendo utilizadas, lo que provocó un nuevo momento cómico en el set. Wanda, entre risas, aseguró: “La ropa, todo, sí he visto… pero las voy a recuperar”.

Wanda contrató un detective para seguir a Maxi López

La conversación incluyó relatos de experiencias pasadas en Italia, donde la mayor de las Nara contó que contrató detectives en Sicilia para investigar situaciones relacionadas con su expareja. La anécdota derivó en intervenciones humorísticas de Andy Chango, generando comentarios y risas adicionales en el estudio.

En otro momento la blonda, con tono sarcástico, cuestionó ciertas actitudes de Maxi: “¿Por qué me tratás de cornuda si no te di a quién tenés que seguir? Capaz es un ex que quiero saber qué hace”. López contestó con ironía, manteniendo la atmósfera desenfadada que caracteriza sus interacciones en el reality culinario.