"Para dos nenas es mucho dinero": la abogada de Mauro Icardi se quejó tras el revés judicial

En pleno cierre de semana, Mauro Icardi volvió a protagonizar un capítulo judicial que lo tiene en el centro de la atención mediática. Ocurre que el Juzgado Civil N° 106 dictó un fallo clave en uno de los expedientes que mantiene abierto con Wanda Nara , relacionado con la cuota alimentaria de sus hijas. La noticia generó gran repercusión y la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio , se expresó con firmeza sobre la resolución.

La letrada participó del programa DDM, emitido por América TV, y explicó que el caso presenta “muchas cuestiones económicas” que no suelen encontrarse en procesos similares. Según la letrada, “acá se limita el reclamo de alimentos como si las niñas estuvieran necesitadas ”, subrayando que el monto fijado por la Justicia es excesivo en relación con la situación real de los menores.

La representante legal del delantero del Galatasaray detalló que el expediente es “muy particular” y distinto al 99% de los casos de alimentos que se tramitan en el país. Al mismo tiempo, enfatizó que las niñas “deberían estar en su centro de vida y fueron traídas ilegítimamente ”, y que la cuota se estableció de manera provisoria basándose únicamente en una denuncia y manifestaciones de la madre.

“Se tendrían que acreditar muchas cuestiones antes de llegar a este monto”, afirmó Marcovecchio, apuntando a la falta de un análisis integral de la situación económica. Según su visión, la cuota alimentaria se fijó “sin que hubiese una demanda de fondo” en Turquía, Italia o Argentina, y sin que se precisaran cuáles son las necesidades reales de las menores ni los ingresos de ambos padres.

La ausencia de datos concretos, a juicio de la abogada, convirtió el fallo en un punto conflictivo que podría derivar en nuevas apelaciones y tensiones legales. La letrada insistió en que la cifra establecida resulta desproporcionada. “Se hace una cuota previsora con un monto súper elevado y genera toda esta disputa. Es el 3 por ciento, pero si lo decimos en números, para dos nenas es mucho. Realmente es mucho, mucho dinero”, expresó, dejando en claro que, según su interpretación, la resolución judicial no refleja de manera justa el objetivo de garantizar los alimentos de las menores.