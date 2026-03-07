Negociaciones: judiciales neuquinos mantienen en suspenso las medidas de fuerza

Es porque el Tribuna Superior de Justicia hizo una nueva propuesta salarial. El martes, un plenario resolverá si acepta o rechaza el ofrecimiento.

Las medidas de fuerza dispuestas por los trabajadores judiciales de la provincia , nucleados en el sindicato SEJUN , permanecerán en suspenso hasta el martes de la semana próxima, según lo dispuso la organización gremial.

En el marco del conflicto salarial que atraviesa el sector, este jueves pasado el mediodía el Tribunal Superior de Justicia convocó a una nueva mesa de negociación , en la que se presentó una nueva propuesta salarial.

“Finalizado el encuentro, desde el sindicato se mantuvo una reunión para evaluar la situación y definir la convocatoria a un plenario provincial que permita analizar colectivamente lo surgido en la mesa salarial. Finalmente, y dada la necesidad de realizar un plenario que permita la participación de compañeros y compañeras de toda la provincia, se resolvió pasar a un cuarto intermedio ”, se informó desde SEJUN.

SFP Ciudad Judicial (2) Sebastián Fariña Petersen

De esta manera se resolvió que el plenario provincial se realizará el martes 10 de marzo, con lugar y hora a definir, y con el objetivo de analizar en conjunto la propuesta presentada. Asimismo, quedó establecido que las medidas de fuerza quedan suspendidas, excepto el paro previsto para el lunes 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Insuficiente

Santiago Alonso, secretario general de SEJUN sostuvo que la última propuesta del tribunal, pese a que contempla algunas demandas del sector, son “insuficientes”, no obstante serán analizadas en el plenario del martes.

“Venimos arrastrando una pérdida del poder adquisitivo de salario del 30% desde el 2024, entendemos que (la propuesta) no resuelve la cuestión estructural nuestra. Pero queremos que sea el conjunto de los judiciales el que resuelva si esto se aprueba o si se rechaza, reconociendo que ha sido mejorada por el Tribunal”.

“No desconocemos la realidad de los acuerdos salariales que han tenido otras organizaciones sindicales, pero necesitamos darnos el debate”, remarcó.

SFP Ciudad Judicial (8) Sebastián Fariña Petersen

Indicó luego que el TSJ anticipó que la última propuesta salarial que realizaría es la que presentó el jueves.

Según precisó Alonso, la propuesta del TSJ incluye el pago de un bono que “para algunos compañeros le resuelve en lo inmediato su emergencia económica”, pero que no asegura una recomposición real del salario.

En este contexto, el sindicato espera una movilización “importante” de afiliados pertenecientes a todas las circunscripciones de la provincia, razón por la cual todavía no se definió el lugar del plenario, pues las instalaciones propias de la sede gremial permite un aforo no superior a las 100 personas.

Uno de los posibles lugares para la realización de las deliberaciones podría ser la sede de la Ciudad Judicial, por lo cual el martes se estima que la atención en las dependencias se vería afectada en el transcurso de la mañana, teniendo en cuenta que uno de los horarios que se maneja para el plenario es las 10.

Sejun tiene nuevas autoridades desde hace casi dos semanas. El traspaso de conducción se concretó el viernes 13 de febrero, con una reunión entre la conducción entrante, liderada por Alonso, y la saliente, encabezada por Claudio Salazar. En tanto, el acto formal de asunción de autoridades se realizó el pasado 18 de febrero.