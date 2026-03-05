Rechazan el proyecto para reducir la feria judicial y advierten sobre una "intromisión" del Poder Legislativo

La diputada Mónica Guanque calificó de "preocupante" la propuesta promovida por su par Gisselle Stillger de reducir a la mitad la feria judicial.

El proyecto de ley que propone reducir a la mitad la feria judicial en Neuquén abrió un fuerte debate político y judicial. La iniciativa, presentada por la diputada Gisselle Stillger plantea que el receso se limite a una semana en julio y dos semanas en enero. Sin embargo, desde distintos sectores del ámbito judicial y dentro de la Legislatura lo rechazaron.

Una de las voces críticas fue la diputada provincial Mónica Guanque quien sostuvo que la discusión no solo pasa por la duración de la feria, sino por el principio institucional que está en juego. “Primero que todo porque estamos hablando de un poder que se está metiendo en otro poder ”, advirtió, y cuestionó que una legisladora pretenda definir cómo debe organizarse el funcionamiento de la Justicia.

En ese sentido, remarcó que la división de poderes es un principio básico del sistema democrático y que cada uno de los tres poderes del Estado tiene autonomía para organizar su funcionamiento. “Una legisladora no puede venir a decirle al Tribunal Superior de Justicia qué es lo que tiene que hacer”, señaló.

El planteo también incluyó críticas hacia la forma en que se presenta el debate público sobre la feria judicial. Según explicó, muchas veces se instala la idea de que se trata de un privilegio para jueces y empleados judiciales, algo que rechazó de plano. “No es un privilegio como muchos abogados litigantes intentan instalar”, afirmó en declaraciones televisivas.

Mónica Guanque del partido Comunidad Sebastián Fariña Petersen

Por el contrario, explicó que el receso cumple una función organizativa dentro del sistema judicial. Durante ese período, aseguró, se reorganiza el trabajo, se atienden los casos urgentes y se redistribuyen tareas en un ámbito que ya funciona con una carga laboral elevada.

“El sistema judicial está sobresaturado”, sostuvo, y agregó que la feria permite ordenar expedientes y priorizar situaciones urgentes sin la presión del funcionamiento habitual de los tribunales.

TSJ justicia neuquen poder judicial Sebastian Fariña Petersen

Desde su perspectiva, el debate sobre la calidad y la rapidez de la Justicia debería enfocarse en otros aspectos más estructurales. Entre ellos mencionó la necesidad de más juzgados, mayor cantidad de personal judicial y más inversión en tecnología.

“Si realmente queremos una justicia más rápida y eficaz, la discusión pasa por otro lado”, explicó. Y detalló que el problema de fondo no se resuelve reduciendo la feria judicial, sino fortaleciendo el sistema.

En esa línea, consideró que uno de los principales déficits está en la falta de personal en áreas clave del Poder Judicial. “Se necesitan más juzgados, más personal, no tanto funcionarios sino más personal judicial que se aboque al trabajo”, planteó.

Además, señaló que también es necesario avanzar en la modernización tecnológica de los tribunales y en la actualización de las herramientas procesales que regulan el funcionamiento de la Justicia.

Según explicó, muchos de los retrasos que perciben los ciudadanos no están relacionados con la voluntad de los trabajadores judiciales, sino con los propios plazos establecidos en los códigos procesales. “Muchas veces uno presenta algo y cree que tarda por la Justicia o por un empleado que se demoró, pero en realidad tarda porque los plazos que existen en ciertos códigos ya están caducos”, sostuvo.

Medidas de fuerza de los judiciales

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) rechazó en un plenario provincial la propuesta elevada en la mesa de negociación salarial mantenida con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Protesta de SEJUN en el TSJ (2).JPG La paritaria de los judiciales se define en el Tribunal Superior de Justicia. Claudio Espinoza

Santiago Alonso, secretario general del gremio expresó que “en su propuesta el tribunal hizo unas modificaciones donde redistribuye los bonos ofrecidos, porque lo que hace es sacarle a las categorías MF1 al MF5 pasando los bonos de 350 a 400 mil pesos”.

Desde la representación sindical se manifestó que la propuesta resulta "insuficiente", ya que "no contempla una recomposición salarial real frente a la pérdida acumulada de los años 2024 y 2025, el impacto de la inflación, el incremento de los aportes a la obra social y un esquema de actualización que no contempla el mayor costo de vida de la Patagonia y de la provincia del Neuquén".

Asimismo, reiteró la necesidad urgente de implementar un aumento diferenciado que priorice a los sectores con menores ingresos -administrativos, auxiliares y de servicios-, y volvió a plantear el reintegro de los días de paro descontados, la extensión de las sumas extraordinarias a jubiladas y jubilados, y la reapertura inmediata de la mesa del Convenio Colectivo de Trabajo.

Los trabajadores judiciales van profundizar el plan de lucha provincial que incluye: paro activo, movilización, asambleas en lugares de trabajo y retiros con concentración, entre otras acciones programadas hasta el próximo miércoles 11 de marzo mientras esperan por un nuevo llamado a mesa salarial con una propuesta mejorada.