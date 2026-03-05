Una por una: las líneas que se suman a la noche en Neuquén

El sistema de transporte público COLE de Neuquén amplió su servicio nocturno con nuevas líneas y más recorridos . La medida busca mejorar la movilidad de trabajadores, estudiantes y vecinos que se trasladan durante la noche.

Con la incorporación de 36 colectivos cero kilómetro, el sistema pasará de 180 a 216 unidades operativas. Esto permitirá reforzar las frecuencias y ampliar la cobertura en distintos sectores de la capital.

Uno de los principales cambios es la expansión del servicio nocturno, que hasta ahora funcionaba únicamente con dos líneas.

“Treinta y seis unidades cero kilómetro comienzan a funcionar en el transporte público de la ciudad. Neuquén tiene el mejor servicio de transporte de la República Argentina y eso es orgullo neuquino”, afirmó el intendente Mariano Gaido.

ON - Colectivos nuevos (9) Omar Novoa

Una por una: las líneas que se suman

Actualmente, el transporte nocturno cuenta con las líneas 6 y 8. Con la ampliación del sistema COLE se incorporarán ocho nuevas líneas, que comenzarán a circular también durante la noche.

Las líneas que se suman son:

Línea 2

Línea 5

Línea 12

Línea 17

Línea 22

Línea 25

Línea 28

Línea 30

De esta manera, el servicio nocturno pasará a contar con diez líneas activas en la ciudad, ampliando la conectividad en distintos barrios y reduciendo los tiempos de espera para quienes necesitan movilizarse en horario nocturno, especialmente trabajadores de sectores como gastronomía, salud, turismo y comercio. Además de estudiantes y vecinos que regresan durante la madrugada.

ON - Colectivos nuevos (4) Omar Novoa

El sistema también incorporará nuevos recorridos y ampliaciones en zonas en crecimiento urbano, principalmente hacia la meseta neuquina.

Entre estas novedades, se destaca la creación de la nueva línea 31, que conectará el barrio Balcón de la Ciudad, en el Distrito 2, con el Mirador del Río Limay en el barrio Confluencia, sobre la calle Obrero Argentino. El nuevo recorrido integrará sectores estratégicos como las calles Doctor Ramón, Leloir, Illia y Linares.

La línea también conectará la Universidad Nacional del Comahue, la Legislatura provincial y el Poder Judicial, facilitando el acceso a estas zonas desde barrios del oeste alto. El recorrido finalizará en el Mirador del Río Limay, cerca de la Península Hiroki, generando una conexión directa entre la meseta y la zona costera del sur de Neuquén.

ON - Colectivos nuevos (11) Omar Novoa

Otra importante modificación será la extensión de la línea 10 hacia el proyecto de urbanización de la meseta, lo que permitirá mejorar la cobertura en los distritos 6 y 7, sectores que registran un fuerte crecimiento urbano.

Además, la línea aumentará la flota de cuatro a seis colectivos, lo que permitirá mejorar las frecuencias y reducir los tiempos de espera para los usuarios.

Colectivos más modernos

Las nuevas unidades de COLE cuentan con aire acondicionado, calefacción, wifi, cámaras de seguridad y un sistema auditivo interno que informa a los pasajeros sobre la ubicación del colectivo, las próximas paradas y los principales puntos de la ciudad.

Con estos cambios, el municipio busca reforzar el transporte público en una ciudad que se encuentra en constante expansión y crecimiento.