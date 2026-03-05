Guardafaunas lograron atrapar a cazadores en plena actividad furtiva

El operativo tuvo lugar este miércoles. Como resultado, dos personas fueron interceptadas y se inició la investigación correspondiente.

La Dirección Provincial de Fauna de Neuquén continúa su lucha contra la caza y pesca ilegal en toda la provincia. En un nuevo operativo, lograron frenar una excursión en la cordillera.

Según informó el organismo este miércoles, el Cuerpo de Guardafaunas de Junín de los Andes, Villa Traful y San Martín de los Andes, junto al Grupo Táctico Operativo, realizó varios controles cerrojo sobre las Rutas 63 y 65 con resultados positivos.

Las diligencias permitieron interceptar a dos hombres, mayores de edad, que circulaban a pie por la vía pública portando armas de fuego con mira telescópica, municiones y elementos de corte . La rápida intervención del personal de la Comisaría 51 de Villa Traful e integrantes del Parque Nacional Nahuel Huapi, logró frenar un claro intento de caza furtiva.

Las autoridades informaron que se abrió una investigación para identificar al resto de las personas relacionadas con el hecho.

operativo cerrojo guardafauna 2 Gentileza: Dirección Provincial de Fauna Neuquén

En el comunicado, aseguraron que “la ley es clara y pareja para todos, no existen privilegios ni zonas liberadas para el furtivismo” y agregan: "Quien decide actuar al margen de la ley, debe saber que el Estado está presente y que enfrentará las consecuencias penales y el decomiso de su equipo. En Neuquén, la fauna se respeta sin excepciones."

En la provincia de Neuquén, la caza y pesca ilegales están prohibidas por la Ley Provincial N.º 2539. Las multas por infracciones a la normativa de fauna tienen un rango de valores que va desde los $200.000, en casos mínimos, como pescar sin permiso, hasta $1.200.000, en situaciones más graves.

operativo cerrojo guardafauna 4 Gentileza: Dirección Provincial de Fauna Neuquén

Temporada de operativos

En cada inicio de temporada, la provincia de Neuquén activa diversos protocolos para controlar y atrapar a los pescadores y cazadores furtivos que atentan contra la fauna regional. Los operativos combinan presencia territorial de agentes, controles en rutas y planificación operativa y tecnológica.

Los procedimientos consisten en controles móviles, patrullajes en zonas ribereñas y denuncias ciudadanas que son fundamentales, ya que permiten a las autoridades actuar con rapidez.

operativo cerrojo guardafauna 3 Gentileza: Dirección Provincial de Fauna Neuquén

¿Dónde denunciar a los cazadores furtivos?

La Dirección Provincial de Fauna cuenta con una línea destinada a recibir denuncias relacionadas con las actividades furtivas. Se trata del 0800-555-6636, un teléfono que activa de inmediato el sistema de control y deriva la intervención a la delegación correspondiente.

En la actualidad, el organismo cuenta con 25 delegaciones regionales y 122 agentes. El año pasado, el organismo incorporó un sistema integral que incluye 52 cámaras de monitoreo ambiental instaladas en puntos estratégicos para detectar caza y pesca ilegal. Además, sumaron 55 antenas de internet satelital que aseguran conectividad en zonas de difícil acceso.

El área recibe alrededor de 500 llamados semanales por denuncias. Entre los principales motivos se encuentran la caza y pesca ilegal, la venta clandestina de fauna y la presencia de animales silvestres heridos.