Operativos contra la pesca ilegal: secuestraron una importante cantidad de truchas

Las tareas se realizaron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. Se labraron además varias actas por infracción a la normativa vigente.

Los operativos se desarrollaron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

En el marco de la estrategia integral de seguridad rural y ambiental que lleva adelante la Dirección Provincial de Fauna , este fin de semana se realizó una serie de operativos nocturnos contra la pesca ilegal . Durante las tareas, secuestraron una gran cantidad de truchas y elementos relacionados con la actividad furtiva.

Las inspecciones que tuvieron lugar este sábado por la noche y la madrugada del domingo estuvieron a cargo del personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur . Además, contó con la colaboración de efectivos de Guardafauna de San Martín de los Andes.

El despliegue incluyó patrullajes en distintos sectores de la región, como Huma Huaca y el arroyo Alicura, donde detectaron numerosas irregularidades. En total, se labraron 13 actas de infracción por incumplimiento de la normativa vigente ( Ley Provincial N.º 2539) .

Asimismo, las fuerzas de seguridad trabajaron en el sector conocido como Limay Chico, a raíz de un fogón encendido en un área no habilitada. Dada la situación, se realizó el acta correspondiente y se apagó el mismo, evitando así posibles riesgos ambientales.

truchas pesca ilegal (2)

Operativos exitosos contra la actividad ilegal

Como en cada inicio de temporada de pesca, la provincia de Neuquén activa diversos protocolos para controlar y atrapar a los pescadores y cazadores furtivos que atentan contra la fauna regional. Las acciones implementadas combinan la presencia territorial de agentes, los controles en rutas y la planificación operativa y tecnológica.

Los procedimientos aplicados consisten en controles móviles, patrullajes en zonas ribereñas y denuncias ciudadanas que son fundamentales, ya que permiten a las autoridades actuar con rapidez.

En esta ocasión, como resultado del operativo implementado durante el fin de semana en la región, el personal de Guardafauna efectuó el secuestro de 18 truchas. Además, se incautaron cuatro cañas de pesca y 15 tarros, todos elementos vinculados a la actividad ilegal.

Las multas por infracciones a la normativa de fauna tienen un rango de valores que va desde los $200.000, en casos mínimos, como pescar sin permiso, hasta $1.200.000, en situaciones más graves.

En la Ley de Protección de Fauna Silvestre está vedada la caza del guanaco.

¿Dónde denunciar a los cazadores furtivos?

La Dirección Provincial de Fauna cuenta con una línea disponible en todo el territorio para realizar denuncias. Se trata del 0800-555-6636, un teléfono que activa de inmediato el sistema de control y deriva la intervención a la delegación correspondiente.

El organismo tiene 25 delegaciones regionales y 122 agentes de conservación, lo que garantiza cobertura permanente en toda la provincia. Durante 2025 se consolidó un sistema integral que incluye 52 cámaras de monitoreo ambiental instaladas en puntos estratégicos para detectar caza y pesca furtiva y 55 antenas de internet satelital que aseguran conectividad en zonas de difícil acceso.

Actualmente, el área recibe alrededor de 500 llamados semanales por denuncias vinculadas a distintas actividades que vulneran las leyes. Entre los principales motivos se encuentran la caza y pesca ilegal, la venta clandestina de fauna, la presencia de animales silvestres heridos o situaciones que representan riesgo ambiental como los fogones o acampes en zonas no habilitadas.