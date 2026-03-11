Aerolíneas suben los precios de los pasajes por el costo del petróleo y la guerra en Medio Oriente

Varias empresas empezaron ajustar sus tarifas por el encarecimiento del combustible. Otras lo harán en el corto plazo.

Air India se suma a las aerolíneas que amunetaron el precio de los pasajes por la suba del petróleo.

Las aerolíneas de la región Asia-Pacífico empezaron a trasladar a los precios de los pasajeros el impacto del fuerte aumento del petróleo, debido al conflicto que hoy atraviesa Medio Oriente. Algunas empresas confirmaron que subieron sus tarifas o que lo harán en breve.

Los precios del combustible para aviones, que antes del conflicto rondaban entre US$85 y US$90 por barril, subieron hasta situarse entre US$150 y US$200 por barril en los últimos días.

“Desde principios de marzo de 2026, el petróleo, que representa cerca del 40% de los costes de explotación de una compañía aérea, sufrió un encarecimiento significativo de su precio debido a las perturbaciones en el suministro”, justificó la compañía india.

A partir del 18 de marzo, el recargo de Air India para Europa aumentará un 25% hasta alcanzar los US$125 y el de Norteamérica un 33% hasta alcanzar los US$200.

Qantas

Cuáles son las empresas que subirán precios de los pasajes

Empresas como Qantas, Air India y Cathay Pacific ya confirmaron que incrementarán los costos de los pasajes aéreos, mientras que Air New Zealand ya aplicó los incrementos.

Por su parte, Vietnam Airlines solicitó apoyo al gobierno de su país para afrontar la suba de costos. La aerolínea de Hong Kong, Cathay Pacific, anunció que los recargos sobre el combustible subirán “muy pronto para garantizar el buen funcionamiento” de las operaciones, señaló su director general, Ronald Lam.

La gran compañía australiana Qantas también informó que incrementará sus tarifas esta semana. “Los aumentos variarán según las líneas”, precisó en un comunicado.

En tanto que, Air India anunció el martes por la noche en un comunicado “la ampliación progresiva de un recargo por combustible en sus vuelos nacionales e internacionales, necesario por el fuerte aumento de los precios del crudo”.

Air New Zeland

Thai Airways indicó que “podría aumentar los precios de 10 a 15%”, según señaló Rut Rugsumruad, director financiero de la aerolínea tailandesa, en una videoconferencia con inversores.

En Europa, la escandinava SAS comunicó el martes un aumento “temporal” de sus precios para incorporar el encarecimiento del petróleo.

Otras, como Air France-KLM y Lufthansa, están relativamente protegidas por su estrategia de comprar combustible a precio fijo con varios meses de antelación.

Más aerolíneas suben los pasajes

El anuncio de estas aerolíneas se suma a otras compañías que a comienzos de esta semana ya habían establecido subas. Air New Zealand estableció ayer el aumento de todas sus tarifas debido al conflicto bélico con Irán y podría tomar nuevas medidas en materia de precios.

SAS

En paralelo, suspendió sus previsiones financieras para 2026 debido a la incertidumbre sobre el conflicto.

Vietnam Airlines pidió a las autoridades locales que eliminaran el impuesto medioambiental sobre el combustible para aviones con el fin de ayudar a mantener sus operaciones. El gobierno del país del sudeste asiático dijo que los costos operativos de las aerolíneas vietnamitas aumentaron entre un 60% y un 70% debido al aumento de los precios del combustible para aviones y que los proveedores tienen dificultades para satisfacer la demanda de las aerolíneas.

La guerra y el precio del petróleo

Por la guerra y el bloqueo en el estrecho de Ormuz, el precio medio mundial del combustible de aviación alcanzó el lunes los US$173,91 por barril, según el índice de referencia Platts, lo que supone el doble de los niveles del 2 de enero y una subida muy superior a la del crudo.

EEUU-TRUMP-PETROLEO.jpeg Barco iraní trata de contener el incendio de un tanquero en el Golfo de Omán, 13 junio 2019. Tasnim News Agency/Entregada vía REUTERS

La diferencia se explica por los costes de refinado, pero también por el hecho de que el crudo tiene menos prioridad que la gasolina o el gasóleo, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El combustible es el segundo gasto más importante para las compañías aéreas después de la mano de obra, y suele representar entre una quinta y una cuarta parte de los gastos de explotación. Por esa razón, muchas empresas recurren a estrategias de cobertura financiera, conocidas como hedging, para mitigar el impacto de la volatilidad del petróleo.