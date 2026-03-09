Milei negó que la guerra de EE.UU y Medio Oriente sea por el petróleo: "Es exclusivamente geopolítica"

Desde hotel en Estados Unidos, el presidente habló sobre el conflicto bélico y afirmó que provocará un “deterioro transitorio” en la economía.

Javier Milei analizó desde Estados Unidos el impacto de la guerra en Medio Oriente y sus posibles consecuencias en la economía mundial.

Este lunes por la mañana, desde Estados Unidos, el presidente Javier Milei habló sobre el conflicto bélico que sigue escalando entre el gobierno de Donald Trump y Medio Oriente. “Es de esperar que la guerra en Medio Oriente tenga corto alcance”, dijo.

El presidente aseguró que el conflicto bélico provocará un “deterioro transitorio” e n la economía. Y analizó que “la consecuencia será un reordenamiento muy fuerte en el que China quedará más aislada”.

Desde el hotel donde permanece mientras cumple agenda, Milei brindó una entrevista donde cuestionó la versión acerca de que el conflicto bélico se desencadenó por el petróleo. “Este tipo de argumentación es muy pobre conceptualmente y obvio es errado. Aquí lo que importa desde la perspectiva de Estados Unidos es pura y exclusivamente la geopolítica”, afirmó.

Y aseguró que “Hasta este momento Estados Unidos estaba atacando de manera quirúrgica, se notaba con claridad la forma de trabajo donde era clara y evidente la inteligencia israelí sumado al potencial bélico estadounidense”, insistió y utilizó como ejemplo la intervención en Venezuela. “Duró apenas 18 minutos y la extracción fue de 47 segundos, una operación extremadamente quirúrgica”.

La respuesta de Irán y el impacto energético

Ante esto, destacó el ataque a la cúpula de Irán con la misma metodología y se refirió a la respuesta de Teherán que incluyó el contraataque a varios frentes y el cierre del estrecho de Ormuz.

Javier Milei Donald Trump (1) Durante una entrevista desde un hotel en Estados Unidos, Javier Milei sostuvo que el conflicto podría derivar en un reordenamiento político internacional.

“Sumado a las declaraciones hechas por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, alertando que este tipo de situaciones podría generar presión sobre los precios, dado el alza del petróleo y al mismo tiempo generar una desaceleración de la actividad como consecuencia de la contracción de la oferta -situación que ha involucrado a 15 países hasta el momento-, libera las manos de Estados Unidos para una acción más propia, más amplia y no tan quirúrgica”, explicó.

En ese sentido, Milei volvió a insistir en que, pese a la escalada militar y al impacto en los mercados internacionales, el conflicto no debería extenderse demasiado en el tiempo. Según planteó, la dinámica geopolítica actual y los movimientos diplomáticos de Washington apuntan a una resolución relativamente rápida.

“Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance”, sostuvo el mandatario al analizar la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias en el escenario internacional.

Un frente diplomático complejo

El presidente también vinculó la situación en Medio Oriente con otros frentes abiertos en la política internacional. En particular, mencionó los esfuerzos diplomáticos que impulsa Estados Unidos para avanzar en negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Javier Milei apertura de sesiones

“En paralelo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, al mismo tiempo que, por decantación, caerá Cuba. No es ni más ni menos que una situación transitoria, un deterioro transitorio que pueda tener la economía mundial”, analizó Milei.

De acuerdo con su interpretación, el impacto económico que genera el conflicto se explica principalmente por la volatilidad en los mercados energéticos y por la incertidumbre en el comercio internacional. La suba del precio del petróleo y las tensiones en rutas estratégicas del transporte marítimo aparecen entre los factores que generan mayor preocupación en distintos países.

El reordenamiento político internacional

Sin embargo, el mandatario consideró que ese escenario no será permanente y que el sistema internacional podría atravesar un proceso de reorganización política una vez que la crisis bélica se estabilice.

milei-fmi

De igual manera, sostuvo que la consecuencia de ello va a ser “un reordenamiento político muy fuerte en el que básicamente China va a quedar más aislado”.

Según explicó, ese cambio se produciría por el debilitamiento de varios aliados estratégicos de Beijing en distintos puntos del mundo.

“Muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian el nombre de China, caerán y la situación va a ser más pura y limpia en la competencia”, sumó el jefe de Estado al referirse al posible escenario geopolítico posterior al conflicto.

Las declaraciones del presidente se producen en medio de una semana marcada por la escalada militar en Medio Oriente por parte de Estados Unidos, que generó fuertes movimientos en los mercados internacionales y preocupación entre gobiernos y organismos financieros por su impacto en la economía mundial.