Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia que juró este jueves

El presidente Milei encabezó el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Será el reemplazo de Cúneo Libarona.

Este jueves por la mañana, en un breve acto protocolar, el presidente Javier Milei encabezó la jura de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación.

Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada se llevó a cabo la asunción junto al gabinete. La renuncia de Mariano Cúneo Libarona se había formalizado este miércoles, tras una reunión. Esto derivó en el anuncio de Mahiques como su reemplazo.

El Gobierno también informó que que su viceministro será Santiago Viola. En la interna libertaria, la designación de esta dupla consolidó una victoria del sector representado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, por sobre el del asesor Santiago Caputo.

El movimiento implicó el desplazamiento de Sebastián Amerio, un funcionario que respondía al asesor Santiago Caputo. El recambio profundizó aún más la interna entre las dos alas del Gobierno.

En la previa del nombramiento, el gobierno nacional oficializó la designación a través del Decreto 133/2026 que lleva la rúbrica del Presidente y del ministro coordinador publicado en el Boletín Oificial de esta madrugada.

En el Salón Blanco, entre abogados, judiciales y funcionarios, estuvo además Santiago Viola, viceministro de Justicia. En la primera hilera de las seis filas de sillas rojas distribuidas en el salón, se sentaron Martin Menem, Manuel Adorni, Karina Milei, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y Mario Lugones.

Desde Infobae revelaron que el propio Viola, cercano a los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, fue quien acercó el nombre de Mahiques. La propuesta pasó el filtro de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que desde hacía meses supervisaba la cartera con algunos resquemores por la dinámica interna.

La trayectoria de Mahiques, el nuevo ministro de Justicia

Mahiques, jefe de los fiscales porteños desde 2019, será quien liderará el ministerio vacante. Es también presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022, organización que nuclea a fiscales de todo el mundo, y ejerce como docente universitario.

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università degli Studi di Roma. En el plano académico, es docente titular en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina. Entre 2020 y 2024 fue subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública.

También actuó como representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso.

Su padre es Carlos “Coco” Mahiques, responsable de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. A partir de ahora, el nuevo funcionario tendrá un rol clave, como será cubrir más de 300 vacantes en la justicia federal, un proceso demorado, y en la eventual designación de dos nuevos jueces de la Corte Suprema y del Procurador General.

Este miércoles, minutos después de conocerse su nombramiento, el ahora minsistro agradeció a través de X al presidente Milei por su "confianza" para nombrarlo en esa cartera y enfatizó que "sin Justicia no hay futuro posible".

En su mensaje, Mahiques planteó los ejes que buscará impulsar desde el Ministerio. “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”, afirmó.