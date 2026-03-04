Renunció Cúneo Libarona como ministro de Justicia y Milei ya designó su reemplazo
El presidente aceptó la renuncia del funcionario, y siguen los cambios en el Gabinete.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación, renunció este miércoles a su cargo y el presidente Javier Milei ya designó a su reemplazo.
El nuevo ministro será Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Con linaje judicial, Mahiques fue funcionario de Mauricio Macri y ascendió en la política de la mano de Daniel Angelici.
La salida del ahora ex funcionario habría sido de común acuerdo, luego de una reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos esta mañana. La misma se dio con el argumento de que cumplió un ciclo en la gestión y desea regresar al ámbito privado.
El número dos del ministerio de Justicia será Santiago Viola, un abogado de la más estrecha confianza de Karina Milei, que es la gran ganadora de este recambio. El perdedor es Santiago Caputo porque sale del Ministerio Sebastián Amerio, un hombre que le respondía y que tenía mucho poder.
"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo", posteó a través de X el presidente Javier Milei. Y siguió: "El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente".
Mahiques, jefe de los fiscales porteños desde 2019, será quien lidere el ministerio vacante. Es también presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), organización que nuclea a fiscales de todo el mundo, y ejerce como docente universitario.
Según se informó, el decreto de aceptación de la renuncia y designación del sucesor se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial. Desde el Ejecutivo destacaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.
